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Maltepe çöken binada ölen kim, kimliği açıklandı mı? Maltepe çöken bina enkazından çıkarılan kişilerin isimleri nedir?

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Maltepe çöken binada ölen kim, kimliği açıklandı mı? Maltepe çöken bina enkazından çıkarılan kişilerin isimleri nedir?
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Maltepe’de 7 katlı binanın 3 katının çökmesiyle başlayan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan 7 kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Peki, Maltepe çöken binada ölen kim, kimliği açıklandı mı? Maltepe çöken bina enkazından çıkarılan kişilerin isimleri nedir? Detaylar haberimizde.

Maltepe’de 7 katlı binanın zemin üstü 3 katında meydana gelen çökme sonrası enkaz altında kalan kişilerin durumu merak ediliyor. Olayın ardından ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altındaki kişilerden bazıları sağ olarak çıkarılırken, kurtarılanların isimleri de belli oldu. Çalışmalar sırasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Peki,  Maltepe çöken binada ölen kim, kimliği açıklandı mı? Maltepe çöken bina enkazından çıkarılan kişilerin isimleri nedir? Detaylar...

MALTEPE ÇÖKEN BİNADA ÖLEN KİM, KİMLİĞİ AÇIKLANDI MI?

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binada saat 05.40 sıralarında çökme meydana geldi. Binanın zemin üstü 3 katının çökmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin enkazdaki çalışmaları sonucunda 7 kişi sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında bulunan kişilerden 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğiyle ilgili bilgi açıklandığında haber güncellenecektir.

MALTEPE ÇÖKEN BİNA ENKAZINDAN ÇIKARILAN KİŞİLERİN İSİMLERİ NEDİR?

Maltepe'de çöken binanın enkazından sağ olarak çıkarılan 7 kişinin isimleri belli oldu. Enkazdan çıkarılan kişilerin isimleri ve yaşları şöyle:

Harun Bora Turhan (14)

Hilal Meygil (19)

Furkan Turhan (43)

Zemzeme Bilece (32)

Yunus Emre Bilece (11)

Emirhan Bilece (10)

Betül Bilece (8)

İstanbul Valisi Davut Gül'ün olay yerinde yaptığı açıklamaya göre, binanın zemin üstü 3 katının çökmesiyle dairelerde yaşadığı tespit edilen 12 kişiden 7'si sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altında kalan diğer kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çöken binada 12 daire bulunduğu ve apartmanda toplam 33 kişinin yaşadığı ifade edildi. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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