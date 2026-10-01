Malta Cebelitarık maçı hangi kanalda, Uluslar Ligi Malta Cebelitarık maçı nereden CANLI izlenir?

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Malta - Cebelitarık maçı hangi kanalda sorusu, Uluslar Ligi heyecanıyla birlikte gündemin üst sıralarına yerleşti. Puan mücadelesi veren iki takımın karşılaşması, hem ülke taraftarları hem de Avrupa futbolunu yakından takip edenler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Uluslar Ligi Malta - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Maçın şifresiz izlenip izlenemeyeceği ve muhtemel 11'lere dair tüm bilgiler haberimizin devamında.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?

Malta ile Cebelitarık arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bugün, 1 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. İki takım, ligdeki puan hesapları açısından kritik bir sınav verecek.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadelenin başlama düdüğü Türkiye saatiyle 21.45'te çalacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin, resmi kurumlar tarafından yapılabilecek olası saat değişikliklerine karşı güncel duyuruları takip etmesi öneriliyor.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'ndeki Malta - Cebelitarık maçı, Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalından yayınlanmayacak. Şu an için karşılaşmanın ülkemizde yayın hakkını alan bir kuruluş bulunmuyor. Yayın programında son dakika değişikliği yaşanması halinde güncel bilgiler spor yayın akışı sitelerinden takip edilebilecek.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşmaya Malta ev sahipliği yapacak. Mücadele, Ta'Qali'de bulunan ve Malta milli takımının iç saha maçlarını oynadığı Ta'Qali National Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ev sahibi ekip, taraftar desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyecek.

MALTA - CEBELİTARIK MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Türkiye'de yayıncı kuruluş bulunmadığı için maçın televizyondan canlı izlenmesi mümkün görünmüyor. Karşılaşmanın skorunu ve önemli anlarını anlık takip etmek isteyenler, canlı skor uygulamaları ve spor haber sitelerinden maçın gidişatını izleyebilecek.