Malatya okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Malatya'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Malatya'da 4 Şubat Çarşamba günü okullar tatil mi? MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ konusunda bir açıklama yapıldı mı? Bu soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Malatya'daki durum hakkında en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için resmi açıklamaları takip edin.

Malatya'da 4 Şubat Çarşamba günü kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Öğrenciler ve veliler, tatil haberi için valiliğin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ediyor.

MALATYA HAVA DURUMU

Malatya'da 4 Günlük Hava Durumu

Malatya'da önümüzdeki dört gün boyunca ılık ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bugün kentte parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Günün en yüksek sıcaklığı 12–13 derece civarında ölçülecek.

Yarın bulutluluk zaman zaman artacak. Sıcaklıklar gündüz 11 derece civarında seyrederken, gece serinlik hissedilecek.

Üçüncü gün yer yer hafif yağmur geçişleri görülebilir. Buna rağmen sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.

Dördüncü gün ise parçalı bulutlu ve sakin bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali azalırken, gündüz sıcaklıkları 13 dereceye kadar çıkacak.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
