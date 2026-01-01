Haberler

Malatya okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Malatya 'da okul yok mu (MALATYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
2 Ocak Cuma günü Malatya'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Malatya Valiliği, hava durumuna bağlı olarak okulların tatil edilip edilmediği konusunda bilgi verecek. Son durum ve kar tatili ile ilgili detaylar haberimizde.

2 Ocak Cuma günü Malatya'da okullar tatil mi? Malatya Valiliği'nin kar tatili duyurusu merakla bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu Malatya'da okulların durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Malatya okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Malatya 'da okul yok mu?

MALATYA HAVA DURUMU
Saatlik hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin saatlik tahminlerine göre Perşembe günü kent genelinde soğuk ve yer yer kar yağışlı bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde (09.00–12.00) hava -1 derece civarında seyrederken, hissedilen sıcaklık yine -1 derece olacak. Nem oranı yüzde 93 seviyesinde ölçülürken, rüzgârın ortalama 3 km/sa, zaman zaman 21 km/sa hıza ulaşması bekleniyor.

Öğle saatlerinde (12.00–15.00) sıcaklık 0 dereceye yükselse de hissedilen sıcaklık -2 derece olarak ölçülecek. Nem oranı yüzde 92, rüzgârın ortalama hızı 5 km/sa, maksimum hızı ise 25 km/sa olacak. Öğleden sonra (15.00–18.00) sıcaklık yeniden -1 dereceye düşerken, hissedilen sıcaklık -4 dereceye kadar inecek. Bu saatlerde rüzgârın ortalama 10 km/sa, maksimum 27 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde (18.00–21.00) soğuk hava daha da etkisini artıracak. Sıcaklık -3 derece, hissedilen sıcaklık ise -7 derece olacak. Nem oranı yüzde 69 seviyesine gerilerken, rüzgârın maksimum hızı 32 km/saya çıkacak. Gece saatlerinde (21.00–24.00) ise sıcaklık -5 dereceye, hissedilen sıcaklık -9 dereceye kadar düşecek. Rüzgârın ortalama 10 km/sa, maksimum 28 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

Yetkililer, soğuk hava, buzlanma ve yer yer kar yağışı nedeniyle sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 OCAK CUMA SAMSUN OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

