Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Malatya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Güncelleme:
Malatya'nın bazı bölgelerinde sabah saatlerinde hissedilen ani sallantı, vatandaşlar arasında merak ve kısa süreli endişe yarattı. Kısa süren sarsıntının ardından pek çok kişi "Malatya'da deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada paylaşımlar artarken, gözler resmi açıklamalara çevrildi. Peki, Malatya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar...

Malatya güne depremle uyandı. 20 Şubat sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntı, özellikle Pütürge ilçesi ve çevresinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin resmi açıklamaları araştırmaya başladı. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD son dakika açıklamaları haberimizde.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

20 Şubat sabahı saat 06.43'te, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 9.39 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan sarsıntı, özellikle Pütürge ve çevresinde hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Ülke çapındaki hassas ölçüm istasyonlarından elde edilen veriler, "Son Depremler" listesi aracılığıyla kamuoyuna duyuruluyor. Güncel deprem bilgilerini takip etmek isteyen vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi verileri, güvenilir ve resmi başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 20 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablosunda, meydana gelen sarsıntının merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıklanırken; depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 9.39 kilometre olarak paylaşıldı.

Malatya'da korkutan deprem

