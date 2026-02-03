Haberler

Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da deprem mi oldu?
Güncelleme:
Malatya'da deprem mi oldu sorusu, az önce hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Çevre il ve ilçelerde de hissedildiği iddia edilen sarsıntı sonrası gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Malatya'da yaşanan depreme ilişkin detaylar netleşiyor.

"Az önce Malatya'da deprem mi oldu?" sorusu, sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından gündemin ilk sıralarına yükseldi. Malatya ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntıyla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar beklenirken, depremin büyüklüğü ve merkez üssüne dair bilgiler araştırılıyor.

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 Şubat 2026 Salı akşamı meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Saat 20:12'de kaydedilen 3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin sığ derinliğinde gerçekleştiği için merkez üssüne yakın bölgelerde hissedildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar depremi net şekilde hissettiklerini belirtirken, ilk incelemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ BATTTALGAZİ

Depremin merkez üssünün Malatya'nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklandı. Yaklaşık 9.81 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, kısa sürmesine rağmen çevre mahallelerde fark edildi. Yetkililer, depremin bölgenin doğal sismik hareketliliği kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

DEPREMİN TEKNİK VERİLERİ

Yaşanan depreme ilişkin teknik bilgiler şu şekilde paylaşıldı:

• Büyüklük: 3.0 (ML)

• Tarih: 3 Şubat 2026

• Saat: 20:12:33

• Merkez Üssü: Battalgazi – Malatya

• Derinlik: 9.81 km

• Koordinatlar: 38.2238 Kuzey – 38.5030 Doğu

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Depremin düşük büyüklükte olması nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar tespit edilmedi. Resmi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı belirtilirken, ekipler bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Uzmanlar, Battalgazi ve çevresinin aktif fay hatlarına yakın konumda bulunduğunu hatırlatarak, bu tür küçük ölçekli depremlerin olağan olduğunu vurguladı. Vatandaşlara panik yapmamaları ancak olası depremlere karşı tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

Osman DEMİR
