Elektronik müzik dünyasının uluslararası ölçekte tanınan isimlerinden Mahmut Orhan, bu kez dünyanın en büyük festivallerinden değil, ailesinin köklerinin bulunduğu Balıkesir’den gündeme geldi. Milyonlarca dinleyiciye ulaşan başarılı DJ ve prodüktör, Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sahne alarak bölge halkıyla bir araya geldi. Peki, Mahmut Orhan aslen nereli, hangi köylü, Bursa'nın neresi? DJ Mahmut Orhan hangi köyde konser verdi? Detaylar...

MAHMUT ORHAN ASLEN NERELİ?

Mahmut Orhan’ın ailesinin köklerinin Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyüne dayandığı biliniyor. Ünlü DJ’in son olarak bu köyde sahne alması da ailesinin ve memleket bağlarının gündeme gelmesine neden oldu.

Dünya çapında tanınan elektronik müzik sanatçısı, kariyeri boyunca birçok uluslararası organizasyonda yer alsa da, ailesinin kökenlerinin bulunduğu bölgede düzenlenen etkinlikte hemşehrileriyle bir araya geldi. Kürse köyünde gerçekleşen performans, sanatçının memleketiyle olan bağını yeniden gündeme taşıdı.

MAHMUT ORHAN HANGİ KÖYLÜ BURSA'NIN NERESİ?

Ancak gündeme gelen son etkinlik ve kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, Mahmut Orhan’ın ailesinin köklerinin Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyüne uzandığı belirtiliyor. Kürse köyünde düzenlenen organizasyon, sanatçının bölgeyle olan bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

DJ MAHMUT ORHAN HANGİ KÖYDE KONSER VERDİ?

Uluslararası festivallerin aranan isimlerinden Mahmut Orhan’ın son performans adresi Balıkesir’in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyü oldu.

Köy meydanında gerçekleştirilen etkinlikte gençlerden yaşlılara kadar birçok kişi müziğin ritmine eşlik etti. Elektronik müzik sahnesinin dünya çapında tanınan isimlerinden biri olan Mahmut Orhan’ın köyünde sahne alması, bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Etkinliğe çevre mahallelerden de yoğun katılım gerçekleşirken, ortaya çıkan görüntüler sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Mahmut Orhan’ın köylülerle bir araya geldiği anlar, kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

ULUSLARARASI BAŞARIDAN KÖY MEYDANINA UZANAN PERFORMANS

Tomorrowland başta olmak üzere çok sayıda uluslararası festivalde sahne alan Mahmut Orhan, bu kez kariyerinin en dikkat çeken performanslarından birini ailesinin köklerinin bulunduğu Kürse köyünde gerçekleştirdi.

Köy meydanında düzenlenen etkinlik boyunca vatandaşlar müziğe eşlik ederken, sanatçının hemşehrileriyle bir araya geldiği görüntüler büyük ilgi gördü. Bölge halkı açısından özel bir geceye dönüşen organizasyon, Mahmut Orhan’ın Balıkesir’deki köklerini yeniden gündeme taşıdı.