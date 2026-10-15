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İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sırasında su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Mahmut Işıldak'ın kim olduğu merak ediliyor. Fatih'in Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda yaşanan olayda, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Işıldak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Mahmut Işıldak kimdir, kaç yaşında? Selde elektrik akımına kapılan Mahmut Işıldak'ın babası kim, neden öldü? Detaylar...

SELDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN MAHMUT IŞILDAK KİMDİR?

Mahmut Işıldak, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sırasında Fatih ilçesinin Balat Mahallesi'nde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuktur. Çukurbostan Parkı'nda meydana gelen olayda Işıldak, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı.

Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Mahmut Işıldak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından İstanbul Valiliği tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Mahmut Işıldak'ın hafız olduğu öğrenildi. Beş kardeşi bulunan çocuğun babasının da altı ay önce hayatını kaybeden bir din hocası olduğu belirtildi. Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği yakınları tarafından ifade edildi.

MAHMUT IŞILDAK KAÇ YAŞINDA?

İstanbul'daki sel felaketi sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Mahmut Işıldak, 14 yaşındaydı. Olay, Fatih ilçesine bağlı Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda yaşandı.

MAHMUT IŞILDAK'IN BABASI KİM, NE ZAMAN, NEDEN ÖLDÜ?

Mahmut Işıldak'ın babasının din hocası olduğu ve yaklaşık altı ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Ancak babasının adı, kesin ölüm tarihi ve ölüm nedeni hakkında verilen bilgilerde herhangi bir ayrıntı yer almadı.

Beş kardeşi olduğu belirtilen Mahmut Işıldak'ın ailesine ilişkin bu bilgiler, çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıktı. Işıldak'ın hafız olduğu ve cenazesinin yakınlarının açıklamasına göre Düzce'de defnedileceği bildirildi.

MAHMUT IŞILDAK'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Valiliği, Mahmut Işıldak'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise olayın meydana geldiği noktada belediyenin yürüttüğü herhangi bir yol kazısı veya altyapı çalışmasının bulunmadığı ifade edildi.

Belediye açıklamasında, olayın nedenlerinin belirlenmesine yönelik sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği belirtildi. Olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sonucu hakkında verilen bilgilerde ise kesinleşmiş bir bulguya yer verilmedi.

Mahmut Işıldak'ın cenazesinin Düzce'de defnedileceği, yakınları tarafından bildirildi