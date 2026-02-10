Haberler

Madeni 10 TL mi çıktı, madeni 10 TL gerçek mi?

Güncelleme:
Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Madeni 10 TL mi çıktı, madeni 10 TL gerçek mi?" sorusu vatandaşların gündemine oturdu. Yeni bir madeni para basıldığı iddiaları büyük merak uyandırırken, gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'ndan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

"Madeni 10 TL mi çıktı?" iddiası kısa sürede gündem olurken, birçok kişi madeni 10 TL'nin gerçek olup olmadığını araştırmaya başladı. Özellikle paylaşılan görseller sonrası kafa karışıklığı artarken, konuyla ilgili resmi kurumların açıklamaları yakından takip ediliyor.

MADENİ 10 TL Mİ ÇIKTI?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşıma sokulan "10 lira değerinde madeni para" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, bu yönde paylaşılan görsellerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

DMM, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığının altını çizerek, söz konusu içeriklerin yapay zekâ destekli görsellerle üretildiğine dikkat çekti. Açıklamada, kamuoyunun yanıltıcı paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

