Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Macaristan - Kuzey İrlanda maçı, bugün 17 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında oynanacak karşılaşmaya Budapeşte'deki Puskas Arena ev sahipliği yapacak. Ancak mücadele için Türkiye'de herhangi bir yayıncı kuruluş açıklanmadı. Macaristan - Kuzey İrlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi ve nereden canlı izlenir soruları ise futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Macaristan - Kuzey İrlanda maçının yayın durumu, başlama saati ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar.

MACARISTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan - Kuzey İrlanda maçı için Türkiye'de herhangi bir televizyon kanalı ya da dijital platform yayın planı açıklanmadı. Bu nedenle karşılaşmanın Türkiye'den canlı yayınla izlenmesi beklenmiyor.

MACARISTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Maçı televizyondan izleme imkanı bulunmayan futbolseverler, karşılaşmayı canlı skor uygulamaları ve spor sitelerinin anlık maç anlatımları üzerinden takip edebilecek. Maç öncesinde son dakika bir yayın anlaşması yapılması halinde yayın bilgileri ayrıca duyurulacak.

MACARISTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma için Türkiye'de bir yayıncı belirlenmediğinden, maçın şifreli ya da şifresiz olarak yayınlanması söz konusu değil.

MACARISTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan - Kuzey İrlanda maçı, 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

MACARISTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan - Kuzey İrlanda maçı Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverler yayın öncesinde güncel bilgileri kontrol etmeli.

MACARISTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Macaristan ile Kuzey İrlanda arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

MACARİSTAN - KUZEY İRLANDA MAÇI NEDEN YAYINLANMIYOR?

Uluslar Ligi maçlarının Türkiye'deki yayın hakları maç bazında farklı kanallara dağıtılıyor. Macaristan - Kuzey İrlanda karşılaşması için Türkiye'de herhangi bir kanalın yayın planında yer almadığı görülüyor.