Lvbel C5 kimdir? Lvbel C5 kaç yaşında, nereli, gerçek adı nedir?

Rap müzik dünyasında özellikle genç kitleler arasında dikkat çeken Lvbel C5, son dönemlerde sıkça konuşulan bir isim haline geldi. Dinleyiciler, sahne adıyla bilinen bu sanatçının kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve gerçek adını merak ediyor. Peki, Lvbel C5'in müzik kariyerinin perde arkasında neler var? Gerçek adı ve memleketi hangisi? Ayrıntılar haberin devamında…

LVBEL C5 KİMDİR?

Lvbel C5, sahne adıyla tanınan bir Türk rap sanatçısıdır. Gerçek adı Süleyman Burak Bodur olan sanatçı, 20 Nisan 2001 tarihinde Sakarya'da doğmuştur. Rap müzik kariyerine 2019 yılında Batuflex ile birlikte yayımladığı FaceTime adlı şarkıyla başlamış ve kısa sürede dijital platformlarda geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştır. Vokal ağırlıklı tarzı ve genç kitleye hitap eden şarkı sözleriyle öne çıkmaktadır.

LVBEL C5 KAÇ YAŞINDA?

Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 doğumlu olduğundan 2 Ocak 2026 itibarıyla 24 yaşındadır.

LVBEL C5 NERELİ?

Lvbel C5, Türkiye'nin Sakarya ilinde dünyaya gelmiştir ve kariyerine de Türkiye'de başlamıştır.

LVBEL C5'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Lvbel C5'in gerçek adı Süleyman Burak Bodur'dur.

LVBEL C5'İN KARİYERİ

Lvbel C5, 2019 yılında müzik dünyasına FaceTime adlı şarkıyla giriş yaptı. 2022'de C5MODE albümüyle önemli bir çıkış yakaladı ve ardından 2023'te BABA, 2025'te ise SÖZDE KİMSELER SEVMİYOR ve HAVHAVHAV parçalarını yayımladı. Kariyeri boyunca Batuflex, Uzi, Murda, Motive, Ati242, Cakal, RAF Camora ve Demet Akalın gibi isimlerle iş birliği yaptı.

Şarkıları ralli, HONG KONG, JET BABA ve Beni Unutma gibi dijital platformlarda geniş kitleler tarafından takip edilmektedir. 2025 yılında yayımladığı HAVHAVHAV şarkısı ise tartışmalara yol açmış ve sanatçı kısa süreli tutuklanmış, daha sonra serbest bırakılmıştır.