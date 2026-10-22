Lütfi Arıboğan kimdir, hangi takımlı? Lütfi Arıboğan nereli, kaç yaşında, eşi kim?

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Eski basketbolcu ve spor yöneticisi Lütfi Arıboğan, Türk sporunda hem parkelerdeki kariyeri hem de üstlendiği yöneticilik görevleriyle tanınıyor. Basketbolculuktan spor yöneticiliğine uzanan kariyeriyle dikkat çeken Arıboğan'ın hayatı ve özel yaşamı merak ediliyor. Peki, Lütfi Arıboğan kimdir, hangi takımlı, nereli, kaç yaşında ve eşi kim? Detaylar haberimizde.

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

Lütfi Arıboğan, 30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da doğan eski basketbolcu ve spor yöneticisidir. Basketbol kariyerine 1971 yılında Çukobirlik'te başlayan Arıboğan, ilerleyen yıllarda Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor gibi takımlarda forma giydi. Aktif basketbol kariyeri boyunca kulüp takımlarında ve millî takımda görev alan Arıboğan, sporculuk döneminin ardından yöneticilik alanında çalışmaya başladı.

Basketbol kariyerinde millî takım formasını toplam 229 kez giyen Arıboğan, bu karşılaşmaların 191'inde A millî takımda yer aldı. Sporculuk döneminde forma numarası olarak 14'ü tercih eden Arıboğan, oynadığı kulüp takımlarında ve millî takımda kaptanlık görevini üstlendi. Galatasaray'da altı yıl boyunca takım kaptanlığı yaptı.

1990 yılında Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşayan Arıboğan, 1993-1994 sezonunda Ülkerspor'a transfer oldu. Bir sonraki sezon Galatasaray'a dönen eski basketbolcu, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazandı. 1996 yılında basketbol kariyerini noktalayan Arıboğan, spor yöneticiliğine geçerek Ülkerspor'un genel menajeri oldu. Bu görevini sekiz yıl boyunca sürdürdü.

Arıboğan'ın yöneticilik kariyeri basketbol ile sınırlı kalmadı. 2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde genel sekreter olarak görevlendirildi. Sonraki yıllarda farklı TFF başkanlarının dönemlerinde çeşitli görevler üstlendi. Ocak 2012'ye kadar federasyon bünyesindeki görevlerini sürdüren Arıboğan, 6 Temmuz 2012'de Galatasaray Sportif AŞ genel müdürlüğüne getirildi. Bu görevinden ise 25 Ekim 2014'te yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından ayrılma kararı aldı.

Arıboğan, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı için de iki kez aday oldu. 2005 yılındaki seçimde Turgay Demirel'e karşı yarışan Arıboğan, seçimi kazanamadı. 27 Mayıs 2015'teki seçimde ise 174 oyun 81'ini aldı. Başkanlık seçimini 93 oy alan Harun Erdenay kazandı.

LÜTFİ ARIBOĞAN HANGİ TAKIMLI?

Lütfi Arıboğan, basketbol kariyeri boyunca Çukobirlik, Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor formalarını giydi. Özellikle Galatasaray'da geçirdiği dönemle öne çıkan Arıboğan, sarı-kırmızılı takımda altı yıl kaptanlık yaptı. 1990 yılında Galatasaray ile lig şampiyonluğu yaşayan eski basketbolcu, takıma döndüğü sonraki dönemde Türkiye Kupası'nı da kazandı.

Arıboğan'ın hangi takımı tuttuğuna ilişkin verilen bilgilerde kesin bir taraftarlık beyanı bulunmuyor. Bu nedenle sporculuk kariyerinde formasını giydiği takımlar ile taraftarı olduğu takımın birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

LÜTFİ ARIBOĞAN NERELİ?

Lütfi Arıboğan, Adanalıdır. 30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da dünyaya gelen Arıboğan'ın ailesi de kentle bağlantılı bir geçmişe sahip. Babası Ahmet Arıboğan, Adana Demirspor'un eski millî futbolcuları arasında yer aldı. Annesi Fatma Arıboğan ise hidrojeoloji eğitimi aldı ve Adana'nın ilk kadın jeoloğu oldu.

LÜTFİ ARIBOĞAN KAÇ YAŞINDA?

30 Eylül 1961 doğumlu olan Lütfi Arıboğan, 22 Ekim 2026 itibarıyla 65 yaşındadır.

LÜTFİ ARIBOĞAN EŞİ KİM?

1987'de Deniz Ülke Kaynak ile evlenen Arıboğan, 2023 yılında evliliğini sonlandırdı. Arıboğan'ın iki çocuk babası olduğu belirtiliyor. Babası Ahmet Arıboğan, Adana Demirspor'un eski millî futbolcularından; annesi Fatma Arıboğan ise Adana'nın ilk kadın jeoloğu olarak biliniyor. Anış Arıboğan da Lütfi Arıboğan'ın kardeşidir.

LÜTFİ ARIBOĞAN'IN SPOR YÖNETİCİLİĞİ KARİYERİ

Lütfi Arıboğan, 1996 yılında basketbolu bıraktıktan sonra Ülkerspor genel menajeri olarak spor yöneticiliğine başladı. Sekiz yıl sürdürdüğü bu görevin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığı için aday oldu. 2005 yılında yapılan seçimde Turgay Demirel'e karşı yarıştı ancak başkan seçilemedi.

Aynı yıl Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Levent Bıçakcı tarafından TFF genel sekreterliğine getirildi. Arıboğan, Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar'ın başkanlık dönemlerinde de federasyon bünyesinde farklı görevler aldı. Ocak 2012'ye kadar devam eden bu sürecin ardından Galatasaray Sportif AŞ genel müdürü olarak görev yaptı.

27 Mayıs 2015'te Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden aday olan Arıboğan, seçimde 81 oy aldı. Harun Erdenay'ın 93 oyla kazandığı seçimde başkanlık görevine gelemedi. Arıboğan'ın ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliği bulunuyor.

LÜTFİ ARIBOĞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Lütfi Arıboğan, 24 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda şike kumpası” soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Verilen bilgilere göre Arıboğan, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.