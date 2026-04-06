Lucescu kimdir, Lucescu Türk milli takımını çalıştırdı mı?

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Mircea Lucescu hakkında gelişmeler spor gündeminde öne çıkmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye Millî Futbol Takımı ile anılan deneyimli teknik adamın adı, son haberlerle birlikte yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

MİRCEA LUCESCU KİMDİR? FUTBOLUN "STRATEJİ USTASI"

29 Temmuz 1945 tarihinde Romanya'da dünyaya gelen Mircea Lucescu, futbol dünyasında disiplini ve taktik zekasıyla tanınan bir teknik direktördür. Futbolculuk kariyerinde Dinamo Bükreş ile efsaneleşen Lucescu, teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra Avrupa'nın pek çok dev kulübünde görev almıştır. Özellikle Shakhtar Donetsk ile kazandığı UEFA Kupası ve kulübü dünya devleriyle yarışır hale getirmesi, onun kariyerinin zirve noktalarından biri olarak kabul edilir.

Türkiye'de hem Galatasaray hem de Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçen Rumen hoca, "şampiyonlukların mimarı" olarak anılmaktadır.

LUCESCU TÜRK MİLLİ TAKIMINI ÇALIŞTIRDI MI?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri olan Lucescu'nun milli takım serüveni hakkında cevap net: Evet, Mircea Lucescu Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştır.

Fatih Terim'in ardından 2017 yılında Ay-yıldızlı ekibin başına geçen tecrübeli teknik adam, yaklaşık 1.5 yıl boyunca bu görevi sürdürmüştür. Lucescu dönemi, milli takımda radikal bir "gençleşme operasyonu"nun başlatıldığı bir süreç olarak dikkat çekmiştir. Bugün milli takımın iskeletini oluşturan birçok genç yeteneğin ilk kez kadroya dahil edilmesi ve Avrupa kulüplerine ihraç edilme süreci onun döneminde hız kazanmıştır.

LUCESCU’NUN TÜRKİYE KARNESİ VE BAŞARILARI

Türkiye'de görev yaptığı süre boyunca her zaman tartışılan ancak saygı duyulan bir isim olan Lucescu’nun ülkemizdeki karnesi şu şekildedir:

• Galatasaray: 2000 yılında UEFA Süper Kupa zaferi ve 2001-2002 sezonu Süper Lig şampiyonluğu.

• Beşiktaş: 100. yıl olan 2002-2003 sezonunda gelen tarihi Süper Lig şampiyonluğu.

• A Milli Takım: 2017-2019 yılları arasında 17 maça çıkmış; bu süreçte 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet almıştır.

Lucescu, milli takımdaki sonuçlardan ziyade, Türk futboluna kazandırdığı genç oyuncular ve "taktiksel disiplin" anlayışıyla hatırlanmaktadır. 80 yaşına merdiven dayamasına rağmen futbol tutkusundan kopmayan Rumen teknik adam, hala Avrupa futbolunun en çok danışılan figürleri arasında yer alıyor.