Los Angeles'ta kaç şiddetinde deprem oldu, ölen var mı sorusunun cevabı ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS'nin verilerinde yer alıyor. USGS'ye göre deprem, yerel saatle 28 Kasım 2026 Cumartesi sabahı 09.30 sularında, Türkiye saatiyle ise 20.30 civarında meydana geldi ve büyüklüğü 5,0 olarak ölçüldü. İlk açıklamalara göre depremde ölen ya da yaralanan olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Bölgede büyük çaplı bir hasar da bildirilmedi.

LOS ANGELES DEPREMİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS, Los Angeles'ı sarsan depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü, Los Angeles'ın güneybatısındaki sahil kenti Manhattan Beach'in yaklaşık 6 kilometre batı-güneybatısında, yani okyanus açıklarında yer aldı. Deprem, yerin yaklaşık 10 ila 12 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sığ sayılabilecek bu derinlik, sarsıntının geniş bir alanda güçlü şekilde hissedilmesine neden oldu.

DEPREMDE ÖLEN VAR MI?

İlk açıklamalara göre Los Angeles depreminde hayatını kaybeden ya da yaralanan olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Yetkililer, ilk saatlerde yapılan incelemelerde ciddi yapısal hasar tespit edilmediğini bildirdi. Los Angeles İtfaiye Departmanı, şehir genelindeki 106 mahalle itfaiye istasyonundan ekipleri hasar tespiti için sahaya gönderdi.

DEPREM NERELERDEN HİSSEDİLDİ?

Deprem, Los Angeles'ın yanı sıra Güney Kaliforniya'nın pek çok noktasında hissedildi. Torrance, Rancho Palos Verdes, Chatsworth, Irvine ve Oxnard gibi bölgelerdeki sakinler sarsıntıyı hissettiklerini bildirdi. USGS'nin Hissettiniz mi sistemine kısa sürede 13 binden fazla bildirim yapıldı. Deprem sırasında Güney Kaliforniya'daki cep telefonlarına, vatandaşları çök, kapan, tutun hareketini yapmaya çağıran bir uyarı mesajı gönderildi.

ARTÇI SARSINTILAR

Ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı kaydedildi. Depremden sonraki yaklaşık 45 dakika içinde en az 19 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunların en büyüğü, yerel saatle 10.01'de Manhattan Beach'in yaklaşık 5 kilometre güneybatısında kaydedilen 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı oldu. Ana depremden birkaç dakika sonra Hermosa Beach'te de 3,0 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde de artçı sarsıntıların sürebileceğini belirtiyor.

TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR MI?

Depremin merkez üssünün okyanus açıklarında olması, tsunami tehlikesine ilişkin soruları gündeme getirdi. Ancak Manhattan Beach Belediyesi, depremin ardından herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığını açıkladı. 5 büyüklüğündeki depremler genellikle tsunami oluşturacak güçte kabul edilmiyor.

RAFİNERİDEN DUMAN YÜKSELDİ

Depremin ardından Los Angeles yakınlarındaki El Segundo'da bulunan Chevron rafinerisinden duman yükseldiği bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan ve doğrulanmamış görüntülerde, rafinerinin baca sisteminden yükselen alev ve siyah duman görüldü. Dumanın nedeni ve depremle bağlantısı ilk etapta netlik kazanmadı.

Chevron, deprem gibi olağan dışı durumlarda rafinerideki ekipmanların otomatik olarak devre dışı kaldığını ve fazla gazın güvenlik amacıyla bacalarda yakıldığını açıkladı. Bu nedenle görülen alev ve dumanın güvenlik prosedürünün bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

LOS ANGELES BELEDİYE BAŞKANI NE DEDİ?

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada büyük çaplı hasar bildirimi olmadığını, ancak itfaiye ekiplerinin şehir genelinde deprem moduna geçerek olası etkileri incelediğini duyurdu. Bass, vatandaşlara sarsıntı sırasında çök, kapan, tutun hareketini uygulama çağrısında bulundu.

2014'TEN BU YANA EN BÜYÜK DEPREM

Ünlü sismolog Lucy Jones, bu depremin Los Angeles ve Orange County metropol bölgesinde 2014 yılında Brea yakınlarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden bu yana yaşanan ilk 5 ve üzeri büyüklükteki deprem olduğunu belirtti. Bu nedenle deprem, bölge sakinleri tarafından son yılların en güçlü sarsıntılarından biri olarak hissedildi.

KALİFORNİYA NEDEN SIK SIK SALLANIYOR?

Kaliforniya, Pasifik levhası ile Kuzey Amerika levhasının birleştiği bölgede yer alıyor. Bu iki levha arasındaki hareket, eyalette çok sayıda aktif fay hattının bulunmasına neden oluyor. Bunların en bilineni San Andreas Fayı'dır. Los Angeles bölgesi de çok sayıda fay hattının bulunduğu, deprem riski yüksek alanlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Kaliforniya'da depreme hazırlık eğitimleri ve erken uyarı sistemleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bölge sakinlerine deprem çantası hazırlamalarını ve deprem anında yapılması gerekenleri bilmelerini öneriyor.