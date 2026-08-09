Liverpool Monaco maçı hangi kanalda, Liverpool Monaco nereden CANLI izlenir?

Futbolseverlerin gündeminde yer alan Liverpool-Monaco maçı için heyecan dorukta. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında karşı karşıya gelecek iki takımın mücadelesini ekran başından izlemek isteyenler, karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki Liverpool Monaco maçı hangi kanalda ve nereden CANLI izlenir? İşte merak edilen yayın ve canlı izleme detayları...

LIVERPOOL-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? LIVERPOOL MONACO CANLI İZLE

Liverpool ile Monaco, hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadeleyi canlı takip etmek isteyen izleyiciler, “Liverpool Monaco maçı hangi kanalda, saat kaçta?” ve “Liverpool Monaco nereden CANLI izlenir?” sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve oynanacağı stadyum futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

LIVERPOOL-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool ile Monaco arasındaki hazırlık maçı, Yayın Yok kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maç saatinde yayın seçeneklerini kontrol ederek mücadeleyi canlı olarak izleyebilecek.

LIVERPOOL-MONACO MAÇI YAYIN YOK CANLI İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Liverpool-Monaco maçı için televizyon yayını bulunmuyor. Yayın Yok, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Futbolseverler, karşılaşmayı internet üzerinden canlı takip edebilecek.

LIVERPOOL-MONACO MAÇI HANGİ GÜN?

Liverpool-Monaco maçı, 9 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Hazırlık maçı kapsamında sahaya çıkacak olan iki ekip, sezon öncesinde önemli bir sınav verecek.

LIVERPOOL-MONACO MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Liverpool-Monaco karşılaşması saat 16.30'da başlayacak. Maç öncesinde iki takımın kadro tercihleri ve sahadaki performansı yakından takip edilecek.

LIVERPOOL-MONACO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ile Monaco arasındaki hazırlık maçı Liverpool'da bulunan Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Liverpool, kendi sahasında Monaco karşısında hazırlık maçını kazanarak sezon öncesi çalışmalarını moralli şekilde sürdürmek istiyor.

LIVERPOOL-MONACO MAÇI CANLI İZLE

Liverpool-Monaco maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü saat 16.30'da başlayacak mücadele için verilen bilgilere göre televizyon yayını bulunmuyor. Karşılaşma, Yayın Yok üzerinden internetten şifresiz olarak takip edilebilecek.