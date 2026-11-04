Liverpool kadro değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool, dünyanın en değerli kadrolarından birine sahip. Dev maç öncesinde futbolseverler, Liverpool'un kadro değerinin ne kadar olduğunu ve en değerli oyuncularının kimler olduğunu araştırıyor.
Son yıllarda yaptığı büyük transferlerle kadrosunu güçlendiren Liverpool'un piyasa değeri 1 milyar euroyu aşıyor. İşte Liverpool'un kadro değerine ve en değerli oyuncularına dair bilgiler.
LIVERPOOL KADRO DEĞERİ NE KADAR?
Liverpool'un kadro değeri, 2026 yılı başında açıklanan verilere göre yaklaşık 1,02 milyar euro olarak hesaplandı. İngiliz ekibi, bu değerle Avrupa'nın en değerli kadroları arasında yer alıyor.
LIVERPOOL TRANSFERMARKT DEĞERİ KAÇ MİLYON EURO?
Liverpool'un piyasa değeri, 1 milyar euronun üzerinde bulunuyor. Kulübün kadro değeri, yaz transfer döneminde yapılan transferler ve oyuncuların performanslarına göre güncellenen piyasa değerleriyle zaman zaman değişiklik gösteriyor.
LIVERPOOL'UN EN DEĞERLİ OYUNCULARI
2026 yılı başındaki verilere göre Liverpool'un en değerli oyuncuları şöyle:
Florian Wirtz: 110 milyon euro
Dominik Szoboszlai: 100 milyon euro
Alexander Isak: 100 milyon euro
Ryan Gravenberch: 90 milyon euro
Alexis Mac Allister: 80 milyon euro
Cody Gakpo: 65 milyon euro
Ibrahima Konaté: 50 milyon euro
Milos Kerkez: 40 milyon euro
Jeremie Frimpong: 35 milyon euro
LIVERPOOL'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?
Liverpool'un en değerli oyuncusu, 110 milyon euroluk piyasa değeriyle Alman yıldız Florian Wirtz.
LIVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?
Liverpool'un teknik direktörlüğünü Andoni Iraola yapıyor. İspanyol teknik adam, Mayıs 2026'da görevden alınan Arne Slot'un yerine göreve getirildi.
FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.