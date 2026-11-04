Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Liverpool kadro değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Liverpool kadro değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool, dünyanın en değerli kadrolarından birine sahip. Dev maç öncesinde futbolseverler, Liverpool'un kadro değerinin ne kadar olduğunu ve en değerli oyuncularının kimler olduğunu araştırıyor.

Son yıllarda yaptığı büyük transferlerle kadrosunu güçlendiren Liverpool'un piyasa değeri 1 milyar euroyu aşıyor. İşte Liverpool'un kadro değerine ve en değerli oyuncularına dair bilgiler.

LIVERPOOL KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Liverpool'un kadro değeri, 2026 yılı başında açıklanan verilere göre yaklaşık 1,02 milyar euro olarak hesaplandı. İngiliz ekibi, bu değerle Avrupa'nın en değerli kadroları arasında yer alıyor.

LIVERPOOL TRANSFERMARKT DEĞERİ KAÇ MİLYON EURO?

Liverpool'un piyasa değeri, 1 milyar euronun üzerinde bulunuyor. Kulübün kadro değeri, yaz transfer döneminde yapılan transferler ve oyuncuların performanslarına göre güncellenen piyasa değerleriyle zaman zaman değişiklik gösteriyor.

LIVERPOOL'UN EN DEĞERLİ OYUNCULARI

2026 yılı başındaki verilere göre Liverpool'un en değerli oyuncuları şöyle:

Florian Wirtz: 110 milyon euro

Dominik Szoboszlai: 100 milyon euro

Alexander Isak: 100 milyon euro

Ryan Gravenberch: 90 milyon euro

Alexis Mac Allister: 80 milyon euro

Cody Gakpo: 65 milyon euro

Ibrahima Konaté: 50 milyon euro

Milos Kerkez: 40 milyon euro

Jeremie Frimpong: 35 milyon euro

LIVERPOOL'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Liverpool'un en değerli oyuncusu, 110 milyon euroluk piyasa değeriyle Alman yıldız Florian Wirtz.

LIVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Liverpool'un teknik direktörlüğünü Andoni Iraola yapıyor. İspanyol teknik adam, Mayıs 2026'da görevden alınan Arne Slot'un yerine göreve getirildi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Uçaktan indi, saniyeler sonra korkunç sonu yaşadı

Polis müdürünün koruması uçaktan iner inmez korkunç sonu yaşadı
Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var

Emre'nin A takımı belli oldu! İşte o 11 isim
Demokratlardan zafer mesajı: Amerika geri döndü

Tarihe geçmeye hazırlanıyor! İlk mesajı: Amerika geri döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü: El birliğiyle...

Arda Turan canlı yayında ateş püskürdü
Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar

Ela Rümeysa Cebeci adliyede! Sadettin Saran'dan dikkat çeken karar
Deniz Undav'dan Galatasaray taraftarı sorusuna olay yanıt

Türkçe soruyu duyunca verdiği yanıt olay oldu
Kaan Kubilay Kundakçı cinayeti davasında beraat kararına babadan tepki: Baş mimarı Aleyna

Acılı babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na ağır suçlama: Baş mimarı o
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Trump'ın seçim hezimeti için Rusya'dan ilk yorum

Trump'ın seçim hezimeti için Rusya'dan ilk yorum
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın