Liverpool kadro değeri ne kadar, Transfermarkt değeri kaç milyon euro?

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Son yıllarda yaptığı büyük transferlerle kadrosunu güçlendiren Liverpool'un piyasa değeri 1 milyar euroyu aşıyor. İşte Liverpool'un kadro değerine ve en değerli oyuncularına dair bilgiler.

LIVERPOOL KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Liverpool'un kadro değeri, 2026 yılı başında açıklanan verilere göre yaklaşık 1,02 milyar euro olarak hesaplandı. İngiliz ekibi, bu değerle Avrupa'nın en değerli kadroları arasında yer alıyor.

LIVERPOOL TRANSFERMARKT DEĞERİ KAÇ MİLYON EURO?

Liverpool'un piyasa değeri, 1 milyar euronun üzerinde bulunuyor. Kulübün kadro değeri, yaz transfer döneminde yapılan transferler ve oyuncuların performanslarına göre güncellenen piyasa değerleriyle zaman zaman değişiklik gösteriyor.

LIVERPOOL'UN EN DEĞERLİ OYUNCULARI

2026 yılı başındaki verilere göre Liverpool'un en değerli oyuncuları şöyle:

Florian Wirtz: 110 milyon euro

Dominik Szoboszlai: 100 milyon euro

Alexander Isak: 100 milyon euro

Ryan Gravenberch: 90 milyon euro

Alexis Mac Allister: 80 milyon euro

Cody Gakpo: 65 milyon euro

Ibrahima Konaté: 50 milyon euro

Milos Kerkez: 40 milyon euro

Jeremie Frimpong: 35 milyon euro

LIVERPOOL'UN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KİM?

Liverpool'un en değerli oyuncusu, 110 milyon euroluk piyasa değeriyle Alman yıldız Florian Wirtz.

LIVERPOOL'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Liverpool'un teknik direktörlüğünü Andoni Iraola yapıyor. İspanyol teknik adam, Mayıs 2026'da görevden alınan Arne Slot'un yerine göreve getirildi.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.