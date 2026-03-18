Liverpool Galatasaray maçı hakemi kim, nereli Liverpool Galatasaray maçı hakemi Szymon Marciniak kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, gözler hakem Szymon Marciniak'a çevrildi. Peki Szymon Marciniak nereli ve kariyerinde hangi önemli maçlara imza attı? Tecrübeli Polonyalı hakem, futbolseverlerin merak ettiği ayrıntılarıyla bu kritik mücadelede görev yapacak.

GALATASARAY – LIVERPOOL MAÇINDA DÜDÜĞÜ POLONYA'DAN SZYMON MARCINIAK ÇALACAK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda konuk oluyor. 18 Mart Çarşamba günü oynanacak kritik karşılaşmada maçın hakemi Polonyalı Szymon Marciniak olacak. Deneyimli hakem, uluslararası arenada üst düzey maç tecrübeleriyle biliniyor ve mücadelede adil yönetimiyle öne çıkacak.

SZYMON MARCINIAK KİMDİR?

Szymon Marciniak, 7 Ocak 1981 tarihinde Polonya'nın Plock şehrinde doğdu. Futbola amatör oyuncu olarak başlayan Marciniak, 21 yaşında hakemliğe adım attı ve kısa sürede profesyonel hakemliğe yöneldi. 2006 yılında yalnızca hakemlik kariyerine odaklanarak Polonya liglerinde üst düzey maçlara yönetmeye başladı.

ULUSLARARASI TECRÜBESİ VE ÖNEMLİ MAÇLARI

Marciniak, kariyeri boyunca birçok önemli karşılaşmada düdük çaldı. 2018 UEFA Süper Kupası finali, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve 2022 FIFA Dünya Kupası finali, tecrübeli hakemin yönetiminde gerçekleşen kritik mücadelelerden sadece bazıları. Bu tecrübeler, Liverpool – Galatasaray maçının adil ve kontrollü bir şekilde yönetileceğinin en büyük göstergesi olarak öne çıkıyor.

POLONYA'DA KARIYERİ VE LİG MAÇLARI

Polonya'nın en üst ligi Ekstraklasa'da 200'den fazla maça imza atan Marciniak, 2009'da GKS Belchatów stadyumunda ilk profesyonel maçını yönetti. Ayrıca 2016 Polonya Kupası finali ve 2017 Polonya Süper Kupası finali gibi kritik karşılaşmalarda da görev aldı. Sahadaki kararlılığı ve oyun kontrolüyle bilinen Marciniak, Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarında da sıkça tercih ediliyor.