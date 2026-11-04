LIV hangi takım, LIV açılımı ne, LIV Liverpool mı?

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LIV kısaltması, futbol yayınlarında ve skor tabelalarında İngiliz kulübü Liverpool'u ifade etmek için kullanılıyor. İşte LIV kısaltmasına ve Liverpool kulübüne dair merak edilenler.

LIV HANGİ TAKIM?

LIV, İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un kısaltması. UEFA, televizyon yayıncıları ve skor siteleri, maç tabelalarında takımları üç harfli kısaltmalarla gösteriyor. Liverpool için kullanılan kısaltma da LIV.

LIV AÇILIMI NE?

LIV, Liverpool kelimesinin ilk üç harfinden oluşuyor. Bu kısaltmada Fenerbahçe ise genellikle FB ya da FEN olarak yer alıyor.

LIV LIVERPOOL MU?

Evet, futbol yayınlarında yer alan LIV kısaltması Liverpool'u ifade ediyor. Golf dünyasında da LIV Golf adıyla bilinen bir organizasyon bulunduğu için iki kısaltma zaman zaman karıştırılabiliyor. Ancak futbol maçlarındaki LIV ifadesi, doğrudan Liverpool Futbol Kulübü'nü gösteriyor.

LIVERPOOL HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Liverpool, İngiltere'nin takımı. Kulüp, kuzeybatı İngiltere'deki Liverpool kentinde bulunuyor ve iç saha maçlarını Anfield'da oynuyor. 1892'de kurulan Liverpool, İngiltere'nin ve Avrupa'nın en başarılı kulüpleri arasında yer alıyor.

LIVERPOOL KAÇ KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI?

Liverpool, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni 6 kez kazandı. İngiliz ekibi, en son 2019 yılında bu kupayı müzesine götürdü.

FENERBAHÇE LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Liverpool maçı, bu akşam saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.