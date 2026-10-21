Lille Galatasaray maçı tabii’de var mı, Lille Galatasaray TRT Tabii’den yayınlanacak mı?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Lille – Galatasaray maçı tabii’de yayınlanacak. Karşılaşma TRT 1’den şifresiz olarak ekrana gelecek ve TRT 1’in canlı yayını tabii platformu üzerinden internetten de izlenebilecek. İşte maçı tabii’den izlemek isteyenler için bilinmesi gerekenler.

LİLLE GALATASARAY MAÇI TABİİ’DE VAR MI?

Evet, Lille – Galatasaray maçı tabii’de var. Karşılaşmanın Türkiye’deki yayıncısı TRT 1 ve TRT 1’in canlı yayını tabii platformunda da yer alıyor. Böylece maçı televizyondan izleyemeyecek olanlar, akıllı telefon, tablet, bilgisayar ya da akıllı televizyon üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek.

TABİİ’DEN İZLEMEK ÜCRETLİ Mİ?

Hayır. Maç TRT 1’den şifresiz yayınlandığı için tabii’nin ücretsiz üyeliğiyle izlenebiliyor. Tabii Spor kanallarında yayınlanan yabancı takımların maçları Premium üyelik gerektirse de Galatasaray’ın Lille maçı TRT 1 yayını kapsamında olduğundan herhangi bir ücret ödemeye gerek yok.

LİLLE GALATASARAY MAÇI TABİİ’DEN NASIL İZLENİR?

Maçı tabii’den izlemek için tabii uygulamasını indirmeniz ya da internet sitesine girmeniz yeterli. Hesabınız yoksa e-posta adresinizle birkaç adımda ücretsiz bir üyelik oluşturabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra canlı yayınlar bölümünden TRT 1’i seçerek karşılaşmayı izlemeye başlayabilirsiniz. Üyelik ve giriş işlemlerini maç saatinden önce tamamlamanız, yayının ilk dakikalarını kaçırmamak açısından önemli.

TABİİ’DE KESİNTİ YAŞANIR MI?

Büyük maçların oynandığı saatlerde platforma aynı anda çok sayıda kullanıcının bağlanması nedeniyle yavaşlama ya da erişim sorunu yaşanabiliyor. Nitekim 20 Ekim Salı akşamı bazı kullanıcılar tabii’ye erişemediklerini sosyal medyada paylaşmıştı. Bu nedenle güçlü bir internet bağlantısı kullanmak ve uygulamanın güncel sürümünü tercih etmek faydalı olacaktır. En kesintisiz seçenek ise TRT 1’in televizyon yayını.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Fransa’daki Stade Pierre-Mauroy’da başlayacak. Maçı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek, TRT 1’deki anlatımı ise Özkan Öztürk yapacak.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler için TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan yayın yapıyor.