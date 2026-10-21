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Lille Galatasaray maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Lille Galatasaray maçı nerede, hangi statta oynanıyor?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa’ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların Lille deplasmanı öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı şehri ve statı araştırırken “Lille Galatasaray maçı nerede?” ve “hangi statta oynanacak?” soruları öne çıktı.

Lille – Galatasaray maçı, Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentinde bulunan Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak. Lille’in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan modern arena, Galatasaray için zorlu bir deplasman atmosferi sunacak. İşte Lille – Galatasaray maçının oynanacağı stada dair bilgiler.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fransa’nın kuzeyinde, Lille şehrine komşu Villeneuve d’Ascq kentindeki Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak. Stat, Lille metropol bölgesi içinde yer alıyor.

STADE PIERRE-MAUROY HAKKINDA

Stade Pierre-Mauroy, yaklaşık 50 bin seyirci kapasitesiyle Fransa’nın en büyük statlarından biri. Adını, Lille’in uzun yıllar belediye başkanlığını yapan ve Fransa’da başbakanlık görevinde de bulunan Pierre Mauroy’dan alıyor. Açılır kapanır çatısıyla dikkat çeken stat, futbol maçlarının yanı sıra büyük spor organizasyonlarına ve konserlere de ev sahipliği yapıyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Azerbaycan’da ise maç CBC Sport kanalından ekrana gelecek.

TRT 1 KAÇINCI KANALDA?

TRT 1; Digiturk’te 23, D-Smart’ta 26, Kablo TV’de 22, Tivibu’da 22, Turkcell TV+’ta 21 ve Fil Box’ta 20 numaralı kanaldan izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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