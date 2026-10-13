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Lille Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?

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Lille Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki yoluna Fransa deplasmanıyla devam edecek. Barcelona mücadelesinin ardından gözler, sarı-kırmızılıların lig aşamasındaki bir sonraki rakibi Lille ile oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki, Lille Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte maçın tarihi, saati ve merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı zorlu bir deplasman bekliyor. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransız temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Lille Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi stadyumda oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Fransız temsilcisi Lille’e konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Galatasaray karşılaşması Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak. Haftanın erken saatte oynanacak maçları arasında yer alan mücadele için olası program değişikliklerine karşı resmi duyuruların takip edilmesi öneriliyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Lille’in iç saha maçlarını oynadığı Fransa’daki Stade Pierre-Mauroy’da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 50 bin kişilik kapasitesiyle Fransa’nın büyük stadyumları arasında yer alan arenada, sarı-kırmızılıları zorlu bir deplasman bekliyor.

LİLLE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının Türkiye’deki yayıncısı konumunda bulunuyor. Galatasaray’ın Lille deplasmanının da TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor. Yayın kanalına ilişkin kesin bilgi, karşılaşmaya yakın tarihte netlik kazanacak.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı şu şekilde:

13 Ekim 2026 Salı, 22.00: Galatasaray - Barcelona

21 Ekim 2026 Çarşamba, 19.45: Lille - Galatasaray

3 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Stuttgart

24 Kasım 2026 Salı, 20.45: Galatasaray - Aston Villa

8 Aralık 2026 Salı, 23.00: AEK - Galatasaray

19 Ocak 2027 Salı, 20.45: Galatasaray - Feyenoord

27 Ocak 2027 Çarşamba, 23.00: PSG - Galatasaray

GALATASARAY LİLLE MAÇI ÖNCESİ HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından önce Süper Lig’de sahne alacak. Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Bu karşılaşmanın ardından Fransa’ya gidecek olan Galatasaray, Lille karşısında Şampiyonlar Ligi’ndeki puan hanesini kabartmayı hedefliyor.

LİLLE ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ARSENAL İLE KARŞILAŞTI

Galatasaray’ın rakibi Lille, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında İngiltere’de Arsenal’e konuk oldu. Fransız ekibinin Londra’daki performansı, sarı-kırmızılı teknik heyet tarafından da yakından takip edilen karşılaşmalar arasında yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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