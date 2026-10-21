Lille Galatasaray MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Maçın Türkiye’deki resmi yayıncısı TRT olduğu için özet görüntülere TRT’nin resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte Lille – Galatasaray maç özeti ve gollerini izlemenin yolları.

Lille – Galatasaray maçı 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve yaklaşık 21.35 sularında sona erecek. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında yer alacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Maçın yayın hakları TRT’de bulunduğu için özet görüntüler TRT’nin dijital platformu tabii ile TRT Spor’un resmi kanallarında paylaşılacak. UEFA’nın resmi dijital kanalları da Şampiyonlar Ligi maçlarının özetlerini maç sonrasında yayınlıyor. Görüntülere resmi kaynaklardan ulaşmak hem daha yüksek kalite sunuyor hem de izinsiz sitelerdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

LİLLE GALATASARAY GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında resmi yayıncının dijital platformlarında kısa videolar halinde paylaşılacak. Maçın tamamını kaçıranlar için geniş özet, golleri ve önemli pozisyonları bir arada sunacak.

LİLLE GALATASARAY MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Maçı canlı izlemek isteyenler için karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. TRT 1 canlı yayınına internetten tabii platformu üzerinden de ulaşmak mümkün. Azerbaycan’da ise mücadele CBC Sport kanalından ekrana gelecek.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentindeki Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak. İlk iki maçından puan çıkaramayan Galatasaray, Fransa’da Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk puanlarının peşinde olacak.