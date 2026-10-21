Lille Galatasaray ilk 11’ler açıklandı! SON DAKİKA Lille Galatasaray maç kadrosunda kimler var?

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Lille – Galatasaray maçının ilk 11’leri henüz açıklanmadı. UEFA müsabakalarında resmi kadrolar genellikle maç saatinden yaklaşık bir saat önce duyuruluyor. Ancak Galatasaray’ın Fransa’ya götürdüğü kamp kadrosu ve iki takımdaki eksikler netlik kazandı. İşte Lille – Galatasaray maçı öncesinde kadrolara dair bilinenler.

GALATASARAY’IN LİLLE MAÇI KAMP KADROSU

Galatasaray’ın Fransa’ya götürdüğü kafilede şu isimler yer alıyor: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Berat Luş, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Roland Sallai, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Jankat Yılmaz, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Victor Osimhen.

GALATASARAY’DA EKSİKLER KİMLER?

Sarı-kırmızılılarda Rafael Leao, sakatlığı nedeniyle kamp kadrosuna alınmadı ve İstanbul’da kaldı. Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Wilfried Singo ise kafileye dahil edildi.

LİLLE’DE KİMLER YOK?

Lille’de Ethan Mbappe, cezası nedeniyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Fransız ekibinin hücum hattında da sakatlık sorunları bulunuyor. Arsenal maçında darbe alan ve hafta sonu Brest karşılaşmasında forma giymeyen milli kaleci Berke Özer için ise teknik direktör Davide Ancelotti, oyuncunun hazır olduğunu ve Galatasaray maçında oynayacağını açıkladı.

LİLLE GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Stade Pierre-Mauroy’da başlayacak. Mücadele TRT 1’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak; internetten izlemek isteyenler tabii platformunu kullanabilecek.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Lille – Galatasaray maçını Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. VAR’da ise Matej Jug görev yapacak.

LİLLE GALATASARAY İLK 11’LER AÇIKLANDI MI?

Hayır, iki takımın ilk 11’leri açıklandı. Saat 19.45’te başlayacak karşılaşmanın resmi kadroları