Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Bayern Münih'i kendi sahasında 2-1 yendi. Bayern'in golünü 15. dakikada Dayot Upamecano attı; Lille önce 62. dakikada Ayase Ueda ile eşitliği yakaladı, ardından 65. dakikada Aleksandar Pavlovic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti ve skoru sonuna kadar korudu. Lille kalesinde Türk kaleci Berke Özer vardı.

LİLLE BAYERN MÜNİH MAÇ SONUCU KAÇ KAÇ?

Maç 2-1 bitti. Fransa'nın Villeneuve d'Ascq kentindeki Stade Pierre Mauroy'da oynanan ve İtalyan hakem Marco Guida'nın yönettiği karşılaşma, Lille'e bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini getirirken Bayern'e de turnuvadaki ilk yenilgisini yaşattı.

LİLLE'İN GOLLERİNİ KİM ATTI?

İlk golü Bayern buldu. Dayot Upamecano 15. dakikada skoru 1-0 yaptı ve Alman ekibi soyunma odasına önde girdi. İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Ayase Ueda topu ağlara gönderdi ama VAR incelemesinde Joshua Kimmich'e faul yapıldığı görüldüğü için gol iptal edildi. Japon forvet pes etmedi: 62. dakikada bu kez geçerli golü attı ve skoru 1-1'e getirdi. Üç dakika sonra, 65. dakikada Bayern'in orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic topu kendi kalesine gönderince Lille 2-1 öne geçti ve kalan 25 dakikada skor değişmedi.

BERKE ÖZER MAÇTA NE YAPTI?

Lille kalesini 90 dakika boyunca Berke Özer korudu. Goal.com'un maç değerlendirmesine göre Türk kaleci ilk yarıda, 14. ve 27. dakikalarda uzaktan gelen iki şutu çıkardı ve Bayern'in farkı ikiye çıkarmasına izin vermedi. Lille öne geçtikten sonra Bayern'in son dakikalara kadar süren baskısında da kalesinde gol görmedi.

PUAN DURUMUNDA SON TABLO NE?

Bundesliga'nın resmî sitesindeki Şampiyonlar Ligi tablosuna göre 5. haftanın ardından Bayern Münih 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 8 puanda, 15. sırada. Lille ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle puanını 4'e çıkardı ve 29. sırada yer alıyor. Lig aşamasında ilk 8 takım doğrudan son 16'ya kalıyor, 9 ile 24. sıra arasındaki takımlar play-off oynuyor. Lille'in play-off hattına girebilmesi için kalan üç maçta puan toplaması gerekiyor.