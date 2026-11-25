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Lille Bayern Münih maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor 2. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Lille Bayern Münih maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Villeneuve d'Ascq'taki Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 2 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

LİLLE BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille Bayern Münih maçı tabii Spor 2 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

LİLLE BAYERN MÜNİH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Lille Bayern Münih maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

LİLLE BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Lille Bayern Münih maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

LİLLE BAYERN MÜNİH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille Bayern Münih maçı, Villeneuve d'Ascq'taki Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanacak.