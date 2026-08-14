Lgs ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Bu öğrenciler, boş kalan kontenjanlar üzerinden il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yürütülecek yerleştirme sürecine dahil olacak. Peki, Lgs'de yerleşemeyenler ne yapacak? Hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Detaylar...

LGS'DE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

Lgs'de merkezi yerleştirme, birinci nakil ve ikinci nakil aşamalarının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için süreç sona ermeyecek. Bu öğrenciler, boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak ayrı yerleştirme uygulamasından yararlanabilecek.

Bu aşamadaki başvurular il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak. Öğrencilerin komisyonlar aracılığıyla boş kontenjanı bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi planlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı yerleştirme takvimine göre, ikinci nakil sonucunda da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar tarafından yürütülecek yerleştirme işlemleri ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Dolayısıyla ikinci nakil sonucunda herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin, komisyon başvuru dönemini takip ederek gerekli başvuruyu gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu aşamada değerlendirme, boş kalan kontenjanlar üzerinden yapılacak.

BOŞ KONTENJANLAR ÜZERİNDEN YERLEŞTİRME YAPILACAK

İkinci nakil döneminin sonunda herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar yeniden değerlendirilecek. Komisyonlar, öğrencilerin yerleştirme işlemlerini mevcut boş kontenjanlar doğrultusunda gerçekleştirecek.

Böylece ilk yerleştirme ve nakil süreçlerinde herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir yerleştirme aşaması oluşturulmuş olacak. MEB'in yayımladığı takvimde bu sürecin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yürütüleceği açıkça belirtiliyor.

İL VE İLÇE KOMİSYONLARI SÜRECİ YÜRÜTECEK

Komisyon aşamasında başvurular il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından alınacak. Yerleştirme işlemleri de yine bu komisyonlar tarafından gerçekleştirilecek.

Bu uygulama, merkezi yerleştirme ile birinci ve ikinci nakil dönemlerinde herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için boş kalan kontenjanların değerlendirilmesini sağlayacak. Komisyonlar, mevcut boş kontenjanlar üzerinden yerleştirme işlemlerini tamamlayacak.

İL VE İLÇE KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Lgs il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu başvuru dönemi, ikinci nakil sonucunda da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrencileri kapsayacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından komisyonlar tarafından öğrencilerin boş kontenjan bulunan ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. MEB'in 2026 yerleştirme takviminde komisyon yerleştirmelerinin 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Böylece LGS kapsamında yürütülen merkezi yerleştirme ve nakil aşamalarında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için boş kontenjanlar üzerinden yeni bir değerlendirme yapılmış olacak.

Başvuru döneminde öğrencilerin il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yürütülecek işlemleri takip etmeleri gerekiyor. Yerleştirmelerde boş kontenjanlar ve MEB tarafından belirlenen yerleştirme esasları dikkate alınacak.