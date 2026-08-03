Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Lgs tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 MEB LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar...

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 LGS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme değerlendirmeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürdürülüyor.

3 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla LGS tercih sonuçları açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi yerleştirme takvimine göre öğrencilerin yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, yerleştirildikleri okul bilgisi ile birlikte tercih sonuçlarını resmi sorgulama ekranları üzerinden görüntüleyebilecek.

2026 MEB LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS yerleştirme takvimine göre sonuç süreci şu şekilde işleyecek:

Tercih dönemi: 13 Temmuz - 27 Temmuz 2026

LGS yerleştirme sonuçları: 5 Ağustos 2026

Birinci nakil başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

Birinci nakil sonuçları: 10 Ağustos 2026

İkinci nakil başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

İkinci nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

Resmi takvime göre öğrenciler, yerleştirme sonuçlarını 5 Ağustos 2026 tarihinde öğrenebilecek. Aynı gün boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek ve nakil süreci başlayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler sonuç bilgilerine Milli Eğitim Bakanlığının resmi sorgulama platformları üzerinden ulaşabilecek.

Yerleştirme sonuçları;

e-Okul sistemi,

Milli Eğitim Bakanlığı sonuç ekranları,

Yerleştirme sorgulama sayfaları

üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuç ekranında öğrencinin yerleştiği okul, yerleştirme şekli ve tercih sonucu bilgileri yer alacak. MEB tarafından sonuçların açıklanmasının ardından adaylar resmi sistemler üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek.