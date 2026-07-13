LGS TERCİH EKRANI 2026 (MEB e-Okul LGS tercih robotu) LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır?

2026 LGS tercih maratonu bugün itibarıyla resmen başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tercih sürecine odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre lise tercihleri 13 Temmuz'da başladı ve 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Peki, LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır? Detaylar...

LGS TERCİH EKRANI 2026

2026 LGS tercih süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvim doğrultusunda başladı. Merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, lise yerleştirme işlemleri için tercihlerini elektronik ortamda oluşturabilecek.

Tercih dönemi bugün itibarıyla başlamış olup, 27 Temmuz 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Bu süre içerisinde öğrenciler tercih listelerini hazırlayarak sistem üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

LGS kapsamında öğrenciler tercihlerini üç farklı grupta yapacak:

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar

Pansiyonlu okullar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme esasları doğrultusunda öğrencilerin tercih işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

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LGS TERCİHLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemleri öğrenci ve velisi tarafından e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bunun yanı sıra tercih işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğü aracılığıyla da yapılabiliyor.

Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşturulan tercih listesinin ilgili ortaokul müdürlüğüne mutlaka onaylatılması gerekiyor. Onay işlemi tamamlanmayan tercih başvuruları geçerli sayılmıyor.

Tercih işlemleri şu yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor:

e-Okul sistemi üzerinden öğrenci ve veli tarafından elektronik ortamda

Herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğü aracılığıyla

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre tercih işlemleri 27 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

MEB E-OKUL LGS TERCİH ROBOTU

LGS yerleştirme sürecinde öğrencilerin tercih listelerini daha sağlıklı oluşturabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan iki ayrı tercih robotu erişime açıldı.

Tercih robotları, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenecek ve tercih ile yerleştirme süreci tamamlanıncaya kadar erişime açık kalacak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih robotu sayesinde öğrenciler;

İstedikleri yüzdelik dilim aralıklarını seçebiliyor,

İl ve Türkiye genelindeki okul listelerini görüntüleyebiliyor,

Okullara ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.

Ayrıca sistem üzerinden;

Okul türüne göre,

İl ve ilçe bazında,

Geçen yılın yüzdelik dilimlerine göre

arama yapılabiliyor.

Yerel yerleştirme kapsamında hazırlanan tercih robotu ise öğrencilere;

Kayıt alanındaki okulları,

Komşu kayıt alanındaki okulları,

Kayıt alanı dışındaki okulları

ayrıntılı olarak inceleme imkânı sunuyor.

Böylece öğrenciler okul türü, il, ilçe ve kayıt alanı kriterlerine göre tercih listelerini daha ayrıntılı şekilde oluşturabiliyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre LGS yerleştirme sonuçları ile boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci şu takvime göre yürütülecek:

5 Ağustos: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilanı

5-7 Ağustos: Birinci nakil tercih başvuruları

10 Ağustos: Birinci nakil sonuçlarının açıklanması

10-12 Ağustos: İkinci nakil tercih başvuruları

14 Ağustos: İkinci nakil sonuçlarının açıklanması

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos tarihinde tamamlayacak.

Yatılılık başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından kabul edilecek. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül tarihinde ilan edilecek ve kayıt işlemleri e-Pansiyon sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre öğrencilerin tercih, yerleştirme ve nakil süreçlerini belirtilen tarihler doğrultusunda takip etmeleri gerekiyor.