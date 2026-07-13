Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Sagar kentinde seyir halindeki bir otobüste yaşanan taciz girişimi tepki çekti. Bir erkek yolcunun genç bir kadının arkasında kendini tatmin ederek tacizde bulunmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından kimliği belirlenen şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
- Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaleti Sagar kentinde bir otobüste erkek yolcu, genç bir kadının arkasında kendini tatmin ederek cinsel taciz girişiminde bulundu.
- Taciz anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kimliği tespit edilen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde seyir halindeki bir otobüste yaşanan taciz olayı büyük tepki çekti. Bir erkek yolcu, genç bir kadının arkasında kendini tatmin ederek tacizde bulunmaya çalıştı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli gözaltına alındı.
OTOBÜSTE TACİZ ANLARI KAMERADA
Olay, Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Sagar kentinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste ayakta yolculuk yapan bir erkek, önünde duran genç kadına yönelik cinsel taciz girişiminde bulundu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, genç kadının hemen arkasında durarak kendini tatmin ettiği görülüyor.
YOLCULAR DURUMU FARK ETTİ
Görüntülerde şüphelinin bir süre uygunsuz hareketlerini sürdürdüğü, daha sonra otobüsteki hareketlilik üzerine bulunduğu yerden uzaklaştığı görülüyor.
Olayın ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yetkililer, görüntüler üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede büyük tepkiye neden oldu.