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Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!

Emlak konut, Hayat Mekke projesinin Mekke ve Cidde satış ofislerini açtı!
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Hayat Mekke projesinin Türkiye ve uluslararası yatırımcılara satış için mutabakata varıldı.

Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) iş birliğiyle hayata geçirdiği Hayat Mekke Projesi kapsamında Mekke ve Cidde Satış ofislerini hizmete açtı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 8 Temmuz’da Riyad’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Hayat Mekke Projesi’nin yüzde 25’lik bölümünün başta ülkemiz olmak üzere uluslararası yatırımcılara satışına imkân tanınması konusunda mutabakata varıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Hayat Mekke ile başlayan iş birliğini Riyad, Medine ve Cidde başta olmak üzere yeni projelerle büyütmeyi hedeflediklerini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da Riyad'da imzalanan mutabakatın iki ülke arasında geliştirilecek ortak projeler için güçlü ve kurumsal bir iş birliği zemini oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: Haberler.com
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