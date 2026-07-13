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Jurassic Park serisindeki rolüyle tanınan Yeni Zelandalı aktör Sam Neill hayatını kaybetti

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Jurassic Park filmlerindeki Dr. Alan Grant rolüyle tanınan Yeni Zelandalı aktör Sam Neill, 78 yaşında vefat etti. Ailesi, ölümünün ani ve beklenmedik olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü Jurassic Park filmlerinde canlandırdığı Dr. Alan Grant rolüyle hafızalara kazınan Yeni Zelandalı aktör Sam Neill, 78 yaşında yaşamını yitirdi.

Neill'in sosyal medya hesabından ailesi tarafından vefatına ilişkin yapılan açıklamada, sanatçının ölümünün ani ve beklenmedik olduğu belirtildi.

Açıklamada, Avustralya'nın Sydney kentinde sevdiklerinin yanında yaşama gözlerini yumduğu belirtilen Neill'in, ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Jurassic Park üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde Dr. Alan Grant karakterine hayat veren 78 yaşındaki Neill, sinema kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülmüştü.

2023'te kanser teşhisi konulan Yeni Zelandalı aktör, gördüğü tedavinin ardından nisanda yaptığı açıklamada, hastalığı yendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu
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