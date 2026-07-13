MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
MİT, DEAŞ'ın "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. MİT'in, 2014 yılında Suriye'ye geçtiği belirlenen Talip Güler'in faaliyetlerini uzun süre takip ettiği, DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" olarak bilinen ağabeyi Kasım Güler'in de 2021 yılında MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
- MİT, DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
- Talip Güler, 2014 yılında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçti ve örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde faaliyet yürüttü.
- Talip Güler'in ağabeyi Kasım Güler, 2021 yılında MİT operasyonuyla yakalanmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), DEAŞ terör örgütünün "Faruk Ofisi" olarak bilinen Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirtilen ve sarı bültenle aranan Abdüsselam Türki kod adlı Talip Güler'i yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Talip Güler'in, 2021 yılı öncesinde DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" ve DEAŞ/Faruk Ofisi'nin sözde finans sorumlusu olarak faaliyet gösteren Kasım Güler'in kardeşi olduğu tespit edildi.
2014'TE SURİYE'YE GEÇTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yürütülen çalışmalar kapsamında sarı bültenle aranan Talip Güler'in, 2014 yılının Ocak ayında yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtiği belirlendi.
Talip Güler'in Suriye'deki faaliyetlerini başta ağabeyi Kasım Güler olmak üzere örgütün üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde yürüttüğü tespit edildi.
AĞABEYİ DE MİT OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTI
DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği belirtilen Kasım Güler de 2021 yılında MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.
Kasım Güler'in yakalanmasının ardından MİT'in Talip Güler'e yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, faaliyetlerinin adım adım takip edildiği bildirildi.
ÇATIŞMA BÖLGESİNDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
MİT'in yürüttüğü operasyon sonucunda Talip Güler'in yakalanarak çatışma bölgelerinden Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.
Güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ'ın yurt dışındaki yapılanmalarına yönelik istihbari çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.