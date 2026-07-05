LGS tercih dönemi ne zaman 2026?

Lgs 2026 tercih maratonu için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarına göre tercih yapacak adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı tercih takvimini yakından takip ediyor. "2026 LGS tercihleri ne zaman?", "Tercih başvuruları hangi gün başlayacak?" ve "LGS tercih ekranı ne zaman açılacak?" soruları öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 2026 LGS tercih dönemiyle ilgili son bilgiler.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN 2026?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler tercih takvimini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 LGS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ile tercih tarihleri netleşti. Peki, LGS tercih dönemi ne zaman başlayacak, tercih işlemleri hangi tarihler arasında yapılacak? İşte 2026 LGS tercih takvimi ve süreçle ilgili merak edilenler.

LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre, 2026 LGS tercih başvuruları 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlayarak lise yerleştirme sürecine katılabilecek.

LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı gün, tercih sürecinde kullanılacak kontenjan tabloları ve geçen yılın yerleştirme verileri de öğrencilerin erişimine sunulacak.

Sonuç belgelerinde adayların ders bazında doğru ve yanlış sayıları, merkezi sınav puanı ile Türkiye geneli yüzdelik dilimleri yer alacak.

2026 LGS TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre süreç şu şekilde işleyecek:

• 3 Haziran 2026: Sınav giriş belgelerinin yayımlanması

• 13 Haziran 2026: LGS merkezi sınavı

• 10 Temmuz 2026: S ınav sonuçlarının açıklanması

• 10 Temmuz 2026: Tercihlere esas kontenjan tablolarının yayımlanması

• 13-24 Temmuz 2026: LGS tercih başvuruları

• 5 Ağustos 2026: Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların ilan edilmesi

• 5-14 Ağustos 2026: Birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuçlarının açıklanması

MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Merkezi yerleştirme, LGS puanıyla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ve bazı mesleki ve teknik Anadolu liseleri için uygulanacak.

Yerleştirmelerde yalnızca sınav puanı değil, öğrencinin yüzdelik dilimi de önemli rol oynayacak. Uzmanlar, tercih listesi hazırlanırken önceki yılların taban yüzdelik dilimlerinin dikkate alınmasını öneriyor.

Puan eşitliği durumunda ise okul başarı puanı, yıl sonu başarı puanları, devamsızlık durumu, tercih önceliği ve yaş gibi kriterler değerlendirilecek.

YEREL YERLEŞTİRME SÜRECİ

LGS kapsamında merkezi sınav puanıyla tercih yapacak öğrencilerin de öncelikle yerel yerleştirme ekranındaki işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Yerel yerleştirmede öğrencinin kayıt alanı, okul başarı puanı, devamsızlık durumu ve yıl sonu başarı puanları dikkate alınıyor. Bu nedenle tercih öncesinde kayıt alanındaki okulların incelenmesi önem taşıyor.

LGS NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak.

2026 yılı için birinci ve ikinci nakil başvuruları ile sonuçları 5 Ağustos-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan bulunan okullar için yeniden tercih yapabilecek.

TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLERE UYARI

Uzmanlar, tercih listesinin hazırlanırken yalnızca puana odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor. Öğrencilerin kendi yüzdelik dilimlerine uygun okulları üst sıralara yazmaları, kontenjan durumlarını incelemeleri ve ulaşım gibi kriterleri de göz önünde bulundurmaları tavsiye ediliyor. Doğru hazırlanmış bir tercih listesi, yerleştirme sürecinde avantaj sağlayabiliyor.