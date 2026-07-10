LGS SONUÇLARI SON DAKİKA: 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden bakılır?

Lgs sonuçları için heyecan doruğa ulaştı. Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında sınava katılan binlerce öğrenci, puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilmek için sonuç ekranını bekliyor. 2026 LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak ve sonuçlar nereden sorgulanacak? MEB tarafından yapılacak resmi açıklamalar yakından takip edilirken, adaylar sonuç sorgulama ekranı ve tercih sürecine ilişkin ayrıntıları araştırmayı sürdürüyor. İşte 2026 LGS sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlara meb.gov.tr sorgulama ekranından ulaşabilecek.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sonuçlarını görmek için TIKLAYINIZ .

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik bilgileriyle görüntülenebiliyor. Adaylar, sonuç belgelerine internet üzerinden kolayca erişebiliyor. Sonuçlar ayrıca e-Okul sistemi üzerinden de takip edilebiliyor.

LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar şu adımları izleyebilir:

MEB'in LGS sonuç sorgulama sayfasına giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı girin.

Doğum tarihinizi ilgili alanlara yazın.

Güvenlik doğrulamasını tamamlayın.

"Sorgula" butonuna tıklayarak sınav sonucunuzu görüntüleyin.

Sonuç ekranında adayın merkezi sınav puanı, yüzdelik dilimi ve tercih sürecinde kullanılacak bilgiler yer alır.

LGS NEDİR?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen merkezi sınav sistemidir. Sınav, öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri ve mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sınavla öğrenci alan kontenjanlarına yerleşebilmesi amacıyla uygulanır.

LGS kapsamında öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden çoktan seçmeli soruları yanıtlar. Elde edilen puan ve yüzdelik dilim doğrultusunda tercih süreci gerçekleştirilir.