LGS SONUÇLARI (MEB.GOV.TR) 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden bakılır?

2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında sınava katılan yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvim doğrultusunda 2026 LGS sonuçlarının ilan edileceği tarih netlik kazanırken, tercih sürecine ilişkin takvim de kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sonuçlarına nereden bakılır? Detaylar...

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre 2026 LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak.

Sınava katılan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte puan bilgilerine ve sınav sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığının erişime açacağı resmi sorgulama ekranları üzerinden ulaşabilecek.

Resmi takvim doğrultusunda açıklanan tarih dışında herhangi bir sonuç tarihi bulunmuyor.

LGS SONUÇLARI (MEB.GOV.TR)

2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Bakanlık tarafından yayımlanacak sonuç ekranı aracılığıyla adaylar, sınav sonuç bilgilerine resmi platform üzerinden ulaşabilecek.

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte resmi internet sitesi üzerinden sorgulama işlemleri gerçekleştirilebilecek.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre öğrenciler, 2026 LGS sonuçlarını iki resmi platform üzerinden görüntüleyebilecek.

Sonuçlar;

Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi www.meb.gov.tr

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi

üzerinden erişime açılacak.

Sonuç sorgulama işlemlerinin yalnızca Milli Eğitim Bakanlığının duyurduğu resmi kanallar üzerinden yapılması gerekiyor.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı 2026 takvimine göre LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih süreci, Bakanlığın belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek.

Tercih işlemlerine ilişkin tarih aralığı resmi takvimde 13-24 Temmuz 2026 olarak yer alıyor.