LGS SONUÇ EKRANI TIKLA SORGULA (MEB.GOV.TR) 2026 LGS sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

2026 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da erişime açıldı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar puanlarını ve yüzdelik dilimlerini MEB'in resmi sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Peki, 2026 LGS sonuçlarına nereden nasıl bakılır? 2026 LGS sonuç ekranı...

LGS SONUÇ EKRANI TIKLA SORGULA (meb.gov.tr)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla www.meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edildi.

Adaylar, sonuçlarını yalnızca MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sınav sonuç belgeleri basılı olarak hazırlanmayacak ve posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu nedenle öğrencilerin sonuç bilgilerine ulaşabilmeleri için dijital sonuç sorgulama ekranını kullanmaları gerekecek.

Sonuç ekranında adaylar, T.C. kimlik numarası ve istenen diğer bilgilerle sisteme giriş yaparak sınav puanlarını ve sonuç belgelerini görüntüleyebilecek.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 sınav takvimine göre LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da açıklandı.

LGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2026 LGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sonuç sorgulama ekranına giriş yapabilecek.

Sistem üzerinden yapılacak sorgulama sonrasında öğrenciler sınav sonuç belgelerine dijital olarak ulaşabilecek. Sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyeceği için tüm işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB tarafından erişime açılan resmi sonuç ekranı dışında herhangi bir platform üzerinden sonuç açıklaması yapılmayacak.

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2026 LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, MEB'in resmi sonuç ekranına giriş yaparak sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sorgulama işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler;

Merkezi sınav puanlarını,

Yüzdelik dilim bilgilerini,

Dijital sonuç belgelerini

resmi sistem üzerinden inceleyebilecek.

2026 LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar elde ettikleri puan ve yüzdelik dilimlere göre tercih sürecini planlayabilecek.

Aynı gün içerisinde tercih kılavuzu, okul kontenjanları, taban puan bilgileri ve yerleştirme takvimine ilişkin bilgiler de erişime açılacak.

LGS TERCİH TARİHLERİ 2026 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 LGS takvimine göre tercih işlemleri, 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda lise tercihlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirecek.

Tercih süreciyle birlikte okul kontenjanları, taban puan bilgileri ve yüzdelik dilimler de öğrencilerin erişimine sunulacak. Bu bilgiler doğrultusunda adaylar tercih işlemlerini resmi takvim kapsamında tamamlayabilecek.