LGS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, siyah beyaz olur mu?

Lgs sınavına katılacak adaylar için sınav giriş belgesi, sınav günü yanında bulundurulması zorunlu belgelerin başında gelmektedir. Bu nedenle belgenin çıktısının renkli olup olması gerektiği konusu büyük önem taşır. “ Lgs giriş belgesi siyah beyaz olur mu?” sorusu özellikle son günlerde adaylar ve veliler tarafından yoğun olarak araştırılırken, resmi açıklamalar doğrultusunda belgenin çıktısının kabul şartları merak konusu olmaya devam etmektedir.

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU MU?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına katılacak öğrenciler için sınav giriş belgesi zorunlu belgeler arasında yer alıyor.

LGS sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah beyaz olması konusunda adaylar sık sık araştırma yapıyor. Uygulamada hem renkli hem de siyah beyaz çıktılar geçerli kabul ediliyor. Önemli olan belgenin net şekilde okunabilir olması ve üzerindeki fotoğraf ile bilgilerin eksiksiz görünmesidir. Bu nedenle öğrenciler belgeyi ister renkli ister siyah beyaz olarak temin edebiliyor.