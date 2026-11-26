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2027 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında sınava hazırlanan öğrenciler için kasım ayı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine ait örnek sorular görüntülenebiliyor. Peki, LGS örnek soruları ve çözüm videoları nereden, nasıl izlenir? Kasım 2026 LGS örnek soru kitapçığı PDF olarak nasıl indirilir? İşte ayrıntılar...

LGS ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI KASIM 2026 YAYIMLANDI MI?

2027 LGS'ye hazırlanan öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılında yayımlanması planlanan örnek soru kitapçıklarının ilki erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan örnek sorular ve çözümlü videolar, bu yıl MEBİ platformu üzerinden öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu.

Böylece öğrenciler, LGS hazırlık sürecinde yararlanabilecekleri örnek sorulara tek bir dijital platform üzerinden ulaşabilecek. Kitapçıklar çevrim içi görüntülenebildiği gibi PDF formatında da indirilebiliyor.

LGS ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI (PDF) MATEMATİK TÜRKÇE FEN BİLİMLERİ

Kasım 2026 LGS örnek soru kitapçığında altı farklı ders alanından sorular bulunuyor. Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin her birinden 10'ar soru hazırlanırken T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinin her birinden 5'er soru yer alıyor.

Kitapçıkta derslere göre soru dağılımı şöyle:

Türkçe: 10 soru

Matematik: 10 soru

Fen bilimleri: 10 soru

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük: 5 soru

Din kültürü ve ahlak bilgisi: 5 soru

İngilizce: 5 soru

Böylece örnek soru kitapçığında toplam 45 soru yer alıyor.

LGS ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS ÖRNEK SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ NEREDEN, NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

LGS örnek soruları ve çözümlü videolarına MEBİ platformu üzerinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler, mebi.eba.gov.tr adresini ziyaret ederek yayımlanan içerikleri görüntüleyebiliyor. Platformun mobil uygulamasına da mobil uygulama marketleri üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Örnek soru kitapçıkları çevrim içi olarak incelenebildiği gibi PDF formatında indirilebiliyor. Çözümlü videolar aracılığıyla öğrenciler, soruların çözüm aşamalarını takip edebiliyor.

MEBİ PLATFORMUNA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

MEBİ platformuna mebi.eba.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor. Ayrıca platformun mobil uygulaması da uygulama marketlerinde bulunuyor. Öğrenciler ve öğretmenler, yayımlanan LGS örnek soru kitapçıklarını ve çözüm videolarını bu platform üzerinden inceleyebiliyor.