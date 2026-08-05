LGS NAKİL İŞLEMLERİ 2026: LGS nakil işlemleri ne zaman açılacak, 1. ve 2. nakiller ne zaman yapılacak? LGS nakil işlemleri nasıl, nereden yapılır?

Lise yerleştirme sürecinin ardından istediği okula yerleşemeyen veya tercih ettiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için LGS nakil işlemleri takvimi netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim kapsamında öğrenciler, e-Okul sistemi üzerinden belirlenen tarihler arasında nakil başvurularını gerçekleştirebilecek. Süreç; 1. nakil, 2. nakil ve komisyon yerleştirmeleri olmak üzere aşamalı şekilde yürütülecek. İşte LGS nakil işlemleri 2026 sürecine ilişkin resmi tarihler ve başvuru detayları...

LGS NAKİL İŞLEMLERİ 2026

2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek nakil süreci, ilk yerleştirme sonuçlarının ardından başlayacak. Nakil uygulaması, ilk yerleştirme sonucunda herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için uygulanacak.

Nakil süreci iki ayrı tercih döneminden oluşacak. Bu süreçlerin tamamlanmasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

İlk nakil döneminin sona ermesiyle birlikte ikinci nakil süreci başlayacak. 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemin sonuçları ise 14 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS 1. VE 2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı LGS nakil takvimi şu şekilde uygulanacak:

1. nakil tercih başvuruları: 5-7 Ağustos 2026

1. nakil sonuçları: 10 Ağustos 2026

2. nakil tercih başvuruları: 10-12 Ağustos 2026

2. nakil sonuçları: 14 Ağustos 2026

İki nakil döneminin tamamlanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir yerleştirme süreci başlayacak.

İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

Komisyon tarafından yürütülecek yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla tamamlanacak.

Bunun ardından yatılılık (pansiyon) başvuruları ise 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NASIL NEREDEN YAPILIR?

LGS nakil başvuruları, belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri için öğrenciler, başvuru süresi içerisinde işlemlerini e-Okul sistemi aracılığıyla tamamlayabilecek. Süreç kapsamında açıklanacak sonuçlar da yine belirlenen takvim doğrultusunda ilan edilecek.

Nakil dönemlerinin tamamlanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları tarafından başvurular alınacak ve yerleştirme süreci resmi takvim çerçevesinde tamamlanacak.