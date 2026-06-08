LGS kalem veriliyor mu, MEB neden LGS’den kalem vermiyor?

Lgs heyecanı yaklaşırken sınav günüyle ilgili ayrıntılar da gündemdeki yerini koruyor. Adayların sıkça araştırdığı başlıkların başında ise “ Lgs kalem veriliyor mu, öğrencilerin yanında kalem getirmesi gerekiyor mu?” sorusu geliyor. Sınav öncesinde gerekli hazırlıkları tamamlamak isteyen öğrenciler, sınavda kullanılacak kalem ve diğer materyallere ilişkin güncel bilgileri öğrenmeye çalışıyor.

LGS'DE KALEM VERİLİYOR MU? MEB'DEN SINAV MALZEMELERİ UYARISI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kısa süre kala öğrenciler ve veliler sınav günüyle ilgili detayları araştırıyor. Özellikle "LGS'de kalem veriliyor mu?" sorusu, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav öncesinde yaptığı bilgilendirmelerle öğrencilerin yanında bulundurması gereken malzemeleri açıkladı.

MEB KALEM VE SİLGİ DAĞITMAYACAK

MEB tarafından yayımlanan sınav uygulama kurallarına göre sınav salonlarında öğrencilere kalem, silgi ve kalemtıraş verilmeyecek. Bu nedenle adayların sınav sırasında ihtiyaç duyacakları tüm kırtasiye malzemelerini önceden hazırlayarak yanlarında getirmeleri gerekiyor.

SINAVA GİRERKEN HANGİ MALZEMELER GEREKLİ?

LGS adaylarının sınava gelirken koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kaliteli bir silgi ve kalemtıraş bulundurmaları öneriliyor. Ayrıca öğrencilerin sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini de yanlarında bulundurması zorunlu tutuluyor.

SON GÜN HAZIRLIKLARI ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlar, sınav sabahı herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli malzemelerin bir gün önceden hazırlanmasını tavsiye ediyor. Eksik malzeme nedeniyle sınav öncesinde stres yaşamamak adına öğrencilerin çantalarını önceden kontrol etmeleri gerektiği belirtiliyor.

LGS ÖNCESİ ADAYLARA KRİTİK UYARI

Sınav günü kalem, silgi veya kalemtıraş dağıtılmayacağı için öğrencilerin kişisel hazırlıklarını eksiksiz tamamlaması büyük önem taşıyor. Adayların sınav saatinden önce okulda hazır bulunmaları ve gerekli tüm belgelerle birlikte sınav salonuna gitmeleri öneriliyor.