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LGS kaç soru var, kaç oturum var, hangi dersten kaç soru var?

LGS kaç soru var, kaç oturum var, hangi dersten kaç soru var?
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler, sınavın yapısı hakkında detayları merak etmeye devam ediyor. “LGS kaç soru var, kaç oturum var, hangi dersten kaç soru var?” sorusu özellikle sınav öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler, sınavın oturum sayısını ve derslere göre soru dağılımını öğrenerek çalışma planlarını daha doğru şekilde oluşturmayı hedefliyor.

Lgs sınavı yaklaşırken adaylar sınavın içeriği ve formatı hakkında bilgi edinmek için yoğun araştırma yapıyor. “LGS kaç soru var, kaç oturum var, hangi dersten kaç soru var?” sorusu, hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıkça gündeme geliyor. Sınavın kaç oturumdan oluştuğu ve derslere göre soru dağılımının nasıl olduğu, başarıyı etkileyen önemli detaylar arasında gösteriliyor.

LGS KAÇ SORU VAR, KAÇ OTURUM VAR, HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak aynı günde iki oturum hâlinde uygulanacak olup sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil, ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacaktır.

İki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve 330 ml sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacaktır. Beslenme paketi, sınav başvurusu esnasında yalnızca velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecektir. Bu kapsamda başvuru esnasında veli talebi ve rızası alınacak olup beslenme paketinin içeriği sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacaktır. Herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle beslenme paketindeki yiyeceklerin tüketilmesinde sakınca olması durumlarında velilerin gerekli hassasiyeti göstermeleri ve bu konuda öğrencileri bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler, Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için bilgilerinin elektronik ortam üzerinde kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir. 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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LGS
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