LGS birincisi kim oldu? 2026 LGS birincisi hangi ilden çıktı? LGS kaç kişi full yaptı, kaç birinci var?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2026 Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) merkezi sınav sonuçlarının erişime açılmasının ardından, öğrenciler ve veliler en çok "Lgs birincisi kim oldu?", "500 tam puan alan kaç öğrenci var?" ve "Türkiye birincileri hangi ilden çıktı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakanlığın resmi açıklamasıyla 2026 Lgs'de tam puan alan öğrenci sayısı netleşirken, bireysel birincilerin isimleri ile hangi illerden çıktıklarına ilişkin herhangi bir resmi paylaşım yapılmadı. İşte MEB tarafından açıklanan resmi veriler doğrultusunda 2026 LGS birincilerine ilişkin son durum...

2026 LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konuların başında Türkiye birincilerinin kim olduğu geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sonuçlara göre, merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler bulunuyor. Ancak Bakanlık tarafından, tam puan alan öğrencilerin isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu nedenle 2026 LGS birincisi olarak açıklanan herhangi bir öğrencinin adı bulunmuyor. Resmi açıklamalarda yalnızca tam puan alan öğrenci sayısına yer verildi.

LGS BİRİNCİSİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

2026 LGS sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi bilgilerde, 500 tam puan alan öğrencilerin hangi illerden çıktığına dair herhangi bir il bazlı dağılım paylaşılmadı.

Bu nedenle, 2026 LGS Türkiye birincilerinin hangi illerden olduğu resmi olarak açıklanmış değil.

Milli Eğitim Bakanlığının ilerleyen süreçte illere ilişkin ayrı bir bilgilendirme yapması halinde resmi veriler doğrultusunda bilgiler güncellenecektir.

2026 LGS KAÇ KİŞİ FULL YAPTI?

Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı resmi verilere göre 2026 LGS merkezi sınavında;

Sözel alanda 50, sayısal alanda 40, olmak üzere toplam 90 sorunun tamamını doğru cevaplayan 452 öğrenci, sınavdan 500 tam puan almayı başardı.

Bakanlığın açıklamasında, merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları eksiksiz yanıtlayan 452 öğrencinin tam puan aldığı bildirildi.

2026 LGS KAÇ BİRİNCİ VAR?

2026 LGS'de merkezi sınavın en yüksek puanı olan 500 tam puanı alan 452 öğrenci, sınavın Türkiye birincileri arasında yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı resmi sonuçlara göre bu yıl merkezi sınavda 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puana ulaştı.

Geçen yıl gerçekleştirilen 2025 LGS'de ise 719 öğrenci tam puan almıştı. Ancak 2025 yılında da birinci olan öğrencilerin isimleri ile hangi illerden olduklarına ilişkin resmi bir liste paylaşılmamıştı.

2026 yılı için de Bakanlık tarafından şu ana kadar yalnızca tam puan alan öğrenci sayısı açıklanırken, bireysel isimler ve il dağılımına ilişkin herhangi bir resmi duyuru yapılmadı. Haber içeriğindeki tüm bilgiler, Milli Eğitim Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı resmi açıklamalara dayanmaktadır.