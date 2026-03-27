İş insanı Leyla Alaton, sahibi olduğu bazı şirketlerin içini boşaltmakla suçlanan 6 kişi hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve güveni kötüye kullanmak suçlarından dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaton’un şikayeti üzerine başlatılan soruşturmanın detaylarına yer verildi. Peki, Leyla Alaton Ahmet Özcan olayı nedir? Leyla Alaton Ahmet Özcan davası nedir? Detaylar...

LEYLA ALATON AHMET ÖZCAN OLAYI NEDİR?

Alaton, hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Ahmet Özcan’ı 2015’ten itibaren Alvimedica şirketler grubunu profesyonel olarak yönetmesi için işe aldığını belirtti. İddianamede, Özcan’ın kendisine şirketin kredi borçları nedeniyle hesaplarının banka haczi tehdidi altında olduğunu söylediği ve üçüncü bir şirket üzerinden satış yaparak borçları ödeyebileceklerini iddia ettiği ifade edildi.

LEYLA ALATON AHMET ÖZCAN DAVASI NEDİR?

Davada öne çıkan iddialar, şirket varlıklarının usulsüz aktarılması ve siber saldırı ile veri karartmayı içeriyor. Alaton, şirket ürünlerinin Özcan’a ait DNA Turizm isimli aracılık şirketi üzerinden satıldığını, karın bu şirkette kaldığını, tüm zararın ise kendi şirketi Tıbbi AŞ üzerine bırakıldığını kaydetti.

Alaton, mirasçısı olan oğlu Efe Eros Güneyli ile birlikte şirkette incelemeler yaptığında siber saldırıya uğradıklarını ve verilere ulaşmakta büyük zorluk yaşadıklarını belirtti. Bu siber saldırıyı da Özcan’ın yönettiğini öne sürdü.

''ŞİRKETLERİ TARUMAR ETTİ, MİLYONLARCA DOLAR SATIŞ KAYBINDAYIZ''

Alaton, Özcan’ın hazırladığı belgeler doğrultusunda yurt dışı iştiraklerinin ve CID şirketi’nin 1 TL bedelle Özcan’ın üzerine geçirildiğini ve bunun bir şantaj aracı olarak kullanıldığını ileri sürdü. Ayrıca şirketlerin devri sırasında Özcan’ın avukatı aracılığıyla kendisinden para talep ettiğini belirtti.

Alaton, şunları söyledi:

“Şirketleri tarumar etti, milyonlarca dolar satış kaybındayız, insanların çoğu istifa aşamasına geldi. Hala hiçbir veriye tam ulaşamıyoruz.”

Şikayetçi olduğu diğer kişiler ise Eda Gürler Tuna, Özge Topuz, Bilgin Turcan, Musa Soylu ve Ebru Ünlü olarak iddianamede yer aldı.

SİBER SALDIRI VE VERİ KARARTMA İDDİALARI

Alaton’a göre, Özcan şirketin dijital altyapısında önlem almayarak veri kaybına yol açtı. Yalnızca tespit edilen zarar şu an için 20 milyon dolar olarak kaydedildi, fakat gerçek zararın çok daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Özcan, 19 Şubat 2024’ten itibaren tüm imza yetkileri kendisindeyken yetkileri devretmeden ortadan kaybolduğu için tedarikçi ödemeleri ve banka işlemleri dondu. İddianamede, Özcan’ın İtalya’daki şirket çalışanlarını işten çıkarmakla tehdit ettiği ve iletişimi kestiği belirtildi.

MASAK RAPORU

Soruşturma kapsamında MASAK’tan alınan raporda, 2020-2024 yılları arasında Özcan’ın hesaplarına 1 milyar 350 milyon 725 bin lira girdiği, 136 milyon 301 bin 577 lira çıktığı kaydedildi. Şirket hesaplarında ise 1 milyar 881 milyon 326 bin lira para çıkışı, 13 milyon 946 bin 445 lira giriş olduğu ve rakamlar arasındaki farkların ciddi oranda olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN SAVUNMASI

Ahmet Özcan, iddianamede yer alan ifadesinde, şirketleri geri iade etmemesinin nedeninin yıllardır çalıştığı için emeğinin karşılığını almak istemesi olduğunu belirtti. Özcan, Alaton’un kendisine söz verdiğini ve şirket hesaplarından kendisine para aktarılmadığını savundu. Şirketin ürettiği ürünleri satmadığını belirten Özcan, şirketleri geri devretmek için 10 milyon dolar talep ettiğini söyledi.

DAVA SÜRECİ VE HUKUKİ DURUM

İddianamede, Özcan ve diğer şüphelilerin şirket varlıklarını azaltıcı para transferleri yaptığı ve şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri vurgulandı. Şüphelilerin savunmalarına itibar edilmediği ve dava açmaya yeterli delil elde edildiği kaydedildi.

Sanıkların 3’er yıl 6’şar aydan 9’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmekte olup dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.