Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltılar yaşanırken, beş şirkete de kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketler arasında kamuoyunda "Levent Börek" markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin de yer alması dikkat çekti. Peki, Levent Börek kimin, sahibi kim? Levent Börek'e neden kayyım atandı? Detaylar...

LEVENT BÖREK KİMİN, SAHİBİ KİM?

Levent Börek'in ticari unvanı MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak yer alıyor. Şirketin yetkilisi ve ortağı olarak ise Mustafa Levent Tamtürk ismi belirtiliyor.

Levent Börek'in internet üzerindeki ticari bilgilerinde de şirket unvanı MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak geçiyor.

Markanın kendi internet sitesinde yer alan tarihçeye göre Levent Börek'in geçmişi 1968 yılına uzanıyor. Markanın hikâyesinde, Levent Usta'nın babasından öğrendiklerini geliştirerek kendine özgü bir tarif oluşturduğu ve satışa seyyar tezgâhla başladığı aktarılıyor.

Bu anlatıma göre Levent Usta, her gün saat 03.30'da yola çıkarak Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne ulaşıyor ve gün doğmadan önce börek satışına başlıyordu. Markanın tarihçesinde bu dönem, Levent Börek'in başlangıç noktası olarak anlatılıyor.

Günümüzde ise Levent Börek adı, MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilişkilendiriliyor. Ticari platformlardaki kayıtlarda da şirketin yasal unvanı MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi şeklinde yer alıyor.

LEVENT BÖREK'E NEDEN KAYYUM ATANDI?

Levent Börek'in de aralarında bulunduğu beş şirkete kayyum atanması, Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Verilen bilgilere göre soruşturma, kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı yapılanmasına yönelik yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, aralarında vakıf başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar verilen şirketler arasında MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi de bulunuyor. Şirket, kamuoyunda "Levent Börek" markasıyla biliniyor.

Burada kayyum kararının, verilen bilgilere göre Furkan Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında alındığı belirtiliyor. Levent Börek'in de yer aldığı beş şirket hakkında kayyum kararı soruşturmanın devam ettiği süreçte gündeme geldi.

KAYYUM ATANAN BEŞ ŞİRKET

Soruşturma kapsamında kayyum atanmasına karar verilen şirketler ve verilen bilgilerde belirtilen yetkili ve ortakları şöyle:

MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Levent Tamtürk'ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda "Levent Börek" markasıyla bilinen şirket.

Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi: Ali Küreri'nin yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi: İsmail Karadeniz'in yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi: Mahfuz Çamlı'nın yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi: Mustafa Fidan'ın yetkilisi ve ortağı olduğu şirket.

Bu şirketler arasında Levent Börek markasının bulunması, soruşturma kapsamında alınan kayyum kararının kamuoyunda özellikle markaya ilişkin araştırmaların yapılmasına neden oldu.