Lemina neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Lemina yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

Lemina neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Lemina yedek mi, cezalı mı, sakat mı?
Güncelleme:
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde açıklanan ilk 11'lerde Lemina'nin yer almaması, sarı-kırmızılı taraftarların dikkatini çekti. Futbolseverler, "Lemina neden yok?", "Ç. Rizespor – Galatasaray maçında Lemina yedek mi, cezalı mı, sakat mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor – Galatasaray karşılaşması öncesi ilk 11'ler belli olurken, Lemina detayı gündeme oturdu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusunun kadroda yer almaması sonrası, Lemina'nin yedek mi kaldığı, cezalı mı olduğu yoksa sakatlık mı yaşadığı merak konusu oldu.

MAÇ SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 17.00'de başlayacak kritik mücadelede düdük hakem Ozan Ergün'de olacak. Karşılaşma futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka görev yapacak.

ÇAYKUR RİZESPOR – GALATASARAY İLK 11'LERİ

Karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler de netlik kazandı.

Çaykur Rizespor:

Fofana, Taha, Samet, Attila, Casper, Mithat, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe

Lemina neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Lemina yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

Galatasaray :

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Lang, Osimhen

Lemina neden yok, Ç. Rizespor Galatasaray maçında Lemina yedek mi, cezalı mı, sakat mı?

LEMİNA NEDEN KADRODA YOK?

Galatasaray'da maç öncesi en çok merak edilen isimlerden biri olan Lemina, kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı oyuncu sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
