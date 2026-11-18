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Savunma sanayii, havacılık ve stratejik iş geliştirme alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan iş insanı Leman Özgür Rodoplu, ARCA Savunma ve Balkar Group bünyesindeki görevleriyle gündeme geliyor. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Rodoplu'nun iş hayatı ve şirket bağlantıları merak edilirken kişisel yaşamına ilişkin sorular da araştırılıyor. Peki, Leman Özgür Rodoplu kimdir, serveti ne kadar? Leman Özgür Rodoplu kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

LEMAN ÖZGÜR RODOPLU KİMDİR?

Leman Özgür Rodoplu, savunma sanayii ve stratejik iş geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Türk iş insanıdır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilimi Bölümü mezunu olan Rodoplu, iş hayatını savunma, havacılık, uzay ve inşaat sektörlerinde sürdürüyor.

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün yayımladığı biyografiye göre Rodoplu, ARCA Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Balkar Group A.Ş.'de Genel Müdür ve Kurucu Ortak olarak görev yapıyor. Aynı zamanda SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi olan Rodoplu, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, teknoloji transferi, ortak yatırımlar ve stratejik tedarik zincirlerinin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yürütüyor. İngilizce ve Almanca biliyor.

LEMAN ÖZGÜR RODOPLU KAÇ YAŞINDA?

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün resmî biyografisinde Leman Özgür Rodoplu'nun doğum tarihi 29 Eylül 1976 olarak belirtiliyor. Bu bilgiye göre Rodoplu, Kasım 2026 itibarıyla 50 yaşında.

LEMAN ÖZGÜR RODOPLU NERELİ?

Leman Özgür Rodoplu'nun doğduğu şehir veya memleketine ilişkin kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Biyografilerinde doğum tarihi ve eğitim bilgileri yer alsa da doğum yeri açıklanmıyor. Bu nedenle Rodoplu'nun aslen nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

LEMAN ÖZGÜR RODOPLU NE İŞ YAPIYOR?

Leman Özgür Rodoplu'nun çalışma alanları arasında savunma sanayii, havacılık, uzay ve stratejik iş geliştirme bulunuyor. İş insanının öne çıkan görevleri şöyle:

ARCA Savunma: Yönetim Kurulu Üyesi.

Balkar Group: Genel Müdür ve Kurucu Ortak.

SAHA İstanbul: Yönetim Kurulu Üyesi.

Rodoplu'nun bu görevleri kapsamında savunma ve havacılık sektörlerinde ulusal ve uluslararası iş birlikleri, teknoloji transferi, ortak yatırım ve stratejik tedarik zincirlerinin geliştirilmesi alanlarında çalıştığı belirtiliyor.

LEMAN ÖZGÜR RODOPLU'NUN SERVETİ NE KADAR?

Leman Özgür Rodoplu'nun kişisel servetine ilişkin kamuya açıklanmış veya bağımsız kaynaklarca doğrulanmış net bir rakam bulunmuyor. Rodoplu'nun farklı şirketlerde yöneticilik ve ortaklık görevlerinin bulunması, kişisel mal varlığının toplam değerini tek başına ortaya koymuyor.

Şirketlerin cirosu, piyasa değeri veya yatırım büyüklüğü ile şirket ortaklarının kişisel serveti birbirinden farklı kavramlar. Bu nedenle Rodoplu'nun servetinin belirli bir milyon veya milyar dolar tutarında olduğunu söylemek için doğrulanmış veri bulunmuyor.

LEMAN ÖZGÜR RODOPLU EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Leman Özgür Rodoplu'nun medeni durumu ve eşinin kimliği hakkında kamuya açık, doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. İş insanının kurumsal biyografilerinde eğitim ve kariyer bilgileri paylaşılırken özel yaşamına ilişkin ayrıntılara yer verilmiyor. Bu nedenle evli olup olmadığı konusunda kesin bir değerlendirme yapılamıyor.