Leao sakat mı, Leao Başakşehir maçında oynayabilir mi?

Galatasaray’ın yeni transferi Rafael Leao’nun sakatlığı ve Başakşehir karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sezon öncesinde uyluk bölgesinden sakatlık yaşayan Leao’nun dönüş süreci devam ederken, yıldız futbolcunun Başakşehir maçının kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

LEAO SAKAT MI, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın yeni yıldızı Rafael Leao'nun sağlık durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. “Leao sakat mı?” ve “Leao Başakşehir maçında oynayabilir mi?” soruları gündeme gelirken, Portekizli futbolcunun mevcut durumuyla ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Yaz aylarında yaklaşık iki hafta süren bir sakatlık yaşayan Leao'nun şu anda herhangi bir sakatlığı bulunmuyor.

Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir alternatif olması beklenen Rafael Leao, yaşadığı sakatlığın ardından çalışmalarına devam ediyor. Yıldız futbolcunun Başakşehir karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği ise büyük ölçüde takıma uyum sürecine ve teknik heyetin kararına bağlı olacak.

LEAO'NUN ŞU ANDA SAKATLIĞI BULUNMUYOR

Rafael Leao, yaz döneminde yaklaşık iki hafta süren bir sakatlık yaşamıştı. Bu süreçte takımdan ayrı kalan Portekizli oyuncunun tedavisi tamamlandı. Leao'nun şu an için herhangi bir sakatlığının bulunmadığı ve fiziksel olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Bu nedenle yıldız futbolcunun Başakşehir maçında oynayamamasının önünde doğrudan bir sakatlık engeli bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

Galatasaray taraftarlarının en çok merak ettiği konuların başında Leao'nun Başakşehir karşılaşmasında sahada olup olmayacağı geliyor. Portekizli yıldızın herhangi bir sakatlığı bulunmadığı için maç kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor.

Ancak Leao'nun Galatasaray'a yeni katılması nedeniyle takıma uyum süreci de önem taşıyor. Teknik heyetin oyuncunun fiziksel durumunu ve takımla çalışmalarını değerlendirerek Başakşehir maçında görev verip vermeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

LEAO SAKAT MI?

Rafael Leao'nun yaz aylarında yaklaşık iki hafta süren sakatlık süreci yaşadığı ancak şu anda sakatlığının bulunmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle Leao'nun Başakşehir maçında oynayıp oynayamayacağı sakatlıktan ziyade teknik heyetin kararı ve oyuncunun takıma uyum süreciyle bağlantılı olacak.