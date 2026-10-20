Leao Lille maçında neden yok, Rafael Leao Lille maçında yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Rafael Leao, yaşadığı sakatlık nedeniyle Lille maçının kadrosuna alınmadı ve İstanbul’da kaldı. Sarı-kırmızılılarda bir süredir sakatlık yaşayan Wilfried Singo ise iyileşerek kafileye dahil edildi. İşte Galatasaray’ın Lille maçı kadrosu ve eksik isimler.

LEAO LİLLE MAÇINDA NEDEN YOK?

Rafael Leao, sakatlığı bulunduğu için Galatasaray’ın Lille maçı kamp kadrosunda yer almadı. Portekizli futbolcu, takımla birlikte Fransa’ya gitmeyerek tedavisini sürdürmek üzere İstanbul’da kaldı. Leao’nun sakatlığının türü ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına ilişkin kulüpten ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı.

RAFAEL LEAO CEZALI MI?

Hayır, Leao’nun kadroda bulunmamasının nedeni ceza değil. Portekizli yıldız, sakatlığı nedeniyle Lille karşılaşmasında forma giyemeyecek.

SİNGO KAFİLEDE YER ALDI

Galatasaray’da sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Wilfried Singo, Lille maçı kadrosuna dahil edildi. Fildişili savunma oyuncusunun dönüşü, sarı-kırmızılıların arka hattı için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

UEFA KADROSUNDA OLMAYAN İSİMLER

Sarı-kırmızılılarda Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner ise UEFA’ya bildirilen kadroda yer almadıkları için Lille mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY’IN LİLLE MAÇI KADROSU

Galatasaray’ın Lille deplasmanı için açıkladığı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Berat Luş, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Wilfried Singo, Roland Sallai, Gabriel Sara, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Mario Lemina, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Jankat Yılmaz, Leroy Sané, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Victor Osimhen.

LİLLE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Lille – Galatasaray maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Fransa’nın Villeneuve d’Ascq kentindeki Stade Pierre-Mauroy’da oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak; maçı internetten izlemek isteyenler ise tabii platformunu kullanabilecek.