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Le Havre PSG maçı hangi kanalda, Le Havre PSG maçı nereden CANLI izlenir?

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Le Havre PSG maçı hangi kanalda, Le Havre PSG maçı nereden CANLI izlenir?
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Fransa Ligue 1’de haftanın açılış karşılaşmasında Le Havre, sahasında Paris Saint-Germain’i konuk ediyor. Fransız futbolunun dev kulübü PSG’nin deplasman sınavı öncesinde futbolseverler, “Le Havre PSG maçı hangi kanalda?” ve “maç nereden canlı izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Le Havre – PSG maçı bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00’de başlayacak. Stade Océane’da oynanacak karşılaşma, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Le Havre – PSG maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

LE HAVRE PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre ile Paris Saint-Germain arasındaki Fransa Ligue 1 karşılaşması, Türkiye’de beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LE HAVRE PSG MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. beIN Sports 3 şifreli yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEİN SPORTS 3 KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports 3, Digiturk’te 79 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel kanal listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

LE HAVRE PSG MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internet üzerinden izlemek isteyenler, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden yayına ulaşabilecek. TOD’da maçı izleyebilmek için ilgili pakete abone olunması gerekiyor.

LE HAVRE PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.00’de, Fransa yerel saatiyle ise 19.00’da başlayacak.

LE HAVRE PSG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Le Havre’ın iç saha maçlarını oynadığı Stade Océane’da oynanacak. Ev sahibi Le Havre, taraftarı önünde güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç peşinde koşarken, PSG ise deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor.

LE HAVRE VE PSG HANGİ TAKIM?

Le Havre, Fransa’nın Normandiya bölgesindeki liman kenti Le Havre’ın kulübü. 1872’de kurulan kulüp, Fransa’nın en eski futbol kulübü olarak kabul ediliyor. Paris Saint-Germain ise Fransa’nın başkenti Paris’in kulübü ve son yıllarda Fransız futbolunun en başarılı ekibi. PSG, Fransa Ligue 1’de çok sayıda şampiyonluk kazanırken 2025’te UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de kazanarak tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşamıştı.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı beIN Sports üzerinden izlenmesi öneriliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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