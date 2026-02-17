İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında, Lal Denizli'nin ifadeye çağrılması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Lal Denizli kimdir, kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hangi partiden, babası kim? Detaylar haberimizde.

LAL DENİZLİ KİMDİR?

Lal Denizli, siyaset, hukuk ve uluslararası ilişkiler alanlarında eğitim aldı. Akademik geçmişini kamu yönetimi ve siyasi organizasyon deneyimiyle birleştiren Denizli, genç yaşta aktif siyasete adım attı.

Siyasi kariyerini Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında sürdüren Lal Denizli, parti bünyesinde çeşitli görevler üstlendi. 2023 yılında Türkiye geneli İstanbul Cumhurbaşkanlığı Saha Koordinatörü olarak atanması, parti içindeki konumunun güçlendiğinin göstergesi olarak değerlendirildi.

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olan Lal Denizli, seçim sürecinde özellikle genç seçmen ve kadın temsilinin güçlendirilmesi konularına vurgu yaptı.

Çok dilli iletişim yeteneği ve uluslararası ilişkiler alanındaki akademik altyapısı, yerel yönetimde farklı bir vizyon ortaya koyma iddiasının temel unsurları arasında gösteriliyor.

LAL DENİZLİ KAÇ YAŞINDA?

1992 doğumlu olan Lal Denizli, 34 yaşındadır. Genç yaşta belediye başkanlığı görevine aday olması ve siyasi sorumluluk üstlenmesi, kamuoyunda "yeni nesil siyasetçi" profili kapsamında değerlendirilmektedir.

LAL DENİZLİ'NİN BABASI KİM?

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin babası, Türk siyasetinde uzun yıllar görev yapmış isimlerden biri olan Mustafa Denizli'dir. Ancak burada sıkça karıştırılan önemli bir detay bulunmaktadır.

Lal Denizli'nin babası, teknik direktör olan Mustafa Denizli değildir. Babası, Mustafa Denizli olarak bilinen ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar görev yapmış siyasetçidir.

LAL DENİZLİ HANGİ PARTİDEN?

Lal Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. Siyasi çalışmalarını bu parti çatısı altında sürdürmektedir.

2023 yılında İstanbul Cumhurbaşkanlığı Saha Koordinatörü olarak atanması ve 31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olması, parti içindeki aktif rolünü göstermektedir.

CHP'nin yerel yönetim vizyonu doğrultusunda Çeşme'de aday gösterilen Lal Denizli, kampanya sürecinde gençlik, şeffaflık ve kurumsal yönetim vurgusuyla dikkat çekmiştir.

LAL DENİZLİ EVLİ Mİ?

Lal Denizli'nin özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan resmi bir evlilik bilgisi bulunmamaktadır.